El campo riojano exige a la CHE que acelere la declaración de sequía

«Para cuando se tome la decisión de la declaración de sequía, la remolacha ya estará muerta». Así de gráfico es Juan Manuel Martínez, miembro de la comisión de desembalse de los canales del Najerilla, de la junta de explotación y secretario de varias comunidades de regantes de la cuenca en la que con más saña se está cebando la sequía. «Hay procedimientos que hay que respetar, sí, pero el problema es que al final todas estas decisiones se toman cuando ya es tarde para los agricultores. Habría que tramitarlo con urgencia», sostiene.

La de Martínez es una opinión compartida -con mayor o menor vehemencia en sus términos- por el grueso de las de comunidades de regantes del canal del Najerilla, las más afectadas por la falta de agua ante el crítico estado de Mansilla (ayer al 14,7%). También por las organizaciones profesionales agrarias (OPA), que ven como el enredo burocrático en que vive la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) eterniza la toma de cualquier decisión.

La CHE estudia retrasar el corte previsto el día 1 A mediados de agosto las comunidades de regantes que dependen del agua embalsada en Mansilla recibieron una carta de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la que les alertaba de que el día 1 de septiembre ya no bajaría agua por el canal. Los cultivos de más de 1.600 hectáreas quedaban comprometidos. Tras las lluvias de estos dos días, los técnicos de la CHE se reunirán con los responsables del canal del Najerilla esta semana para analizar la viabilidad de ampliar la temporada de riego más allá del 1 de septiembre.

Igor Fonseca, desde ARAG-Asaja, insiste en ese argumento: «La CHE debería adelantarse a los acontecimientos, analizar con el sector la situación antes de que se produzca el problema y fijar las principales alternativas». Por eso, defiende, «en una situación como la que estamos, no tendría porque esperarse hasta octubre. Salvo que llueva de una manera importante en las próximas semanas ya sabemos cuál va a ser el resultado al final del año hidrológico. Lo sabemos nosotros y lo sabe Confederación. Ante situaciones graves de sequía como la que llevamos padeciendo durante mucho tiempo hay que poner encima de la mesa medidas extraordinarias».

«Ante situaciones graves como ésta hay que poner encima de la mesa medidas extraordinarias» igor fonseca

A la realidad del regadío del Najerilla le pone cifras Juan Manuel Martínez. «Estamos recibiendo un 30% menos de aportación de lo habitual», apunta, al tiempo que defiende lo que considera una «buena gestión» de la CHE. «Nos reunieron a las comunidades de regantes y aportaron unas previsiones de riego. La opinión generalizada es que al menos hemos llegado a estas fechas regando y a cada comunidad le ha llegado el agua que le correspondía. Sobre todo porque entre todos nos pusimos de acuerdo en los turnos de riego para regar todos. La única que no entró en ese reparto fue la del Tirón, que dijo que quería lo que le correspondía y que no compartiría con nadie». Recuerda además que en todas las zonas «se han reducido hectáreas de plantación, salvo en la del Tirón».

Más La Rioja acudirá al Ministerio ante la pasividad de la Confederación

Desde el Tirón, Gerardo Fresno, su presidente, niega la mayor. «No hubo acuerdo o no se contó con nosotros» y defiende que se adaptaron «a la previsión de la CHE». Respecto a la declaración de sequía, prefiere no entrar, pero insiste en su denuncia de que a ellos les ha llegado menos agua de la que les correspondía. «Ha habido mala gestión del agua que estaba comprometida y de la que se ha vertido al canal. Antes estábamos heridos; ahora sentenciados».

«Ha habido mala gestión del agua que estaba comprometida y de la que se ha vertido al canal» gerardo fresno

Óscar Salazar, presidente de UAGR, también critica los tiempos de la CHE. «No nos parece bien retrasar hasta octubre una decisión cuando llevamos sufriendo una situación de sequía desde hace más de un año», alega Salazar que además de recordar la merma de un 40% de la cosecha de cereal explica que «los ganaderos también están sufriendo ante la ausencia de pastos».

«Retrasar una decisión cuando llevamos en sequía desde hace más de un año no nos parece bien» óscar salazar

Los canales del Najerilla son una compleja red de distribución de agua en ambas márgenes del río que riega 19.000 hectáreas de las que 9.000 'dependen' de la comunidad de regantes de Zarratón. Como portavoz de esa entidad y representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la mesa de la sequía, Pedro Arce defiende una gestión incorrecta y «unilateral» de la CHE. «No sabemos cómo ha gestionado el agua y hace lo que quiere. Tampoco cómo en junio nos dicen que va a haber agua y ahora no hay. Si desembalsas tres hectómetros, pues es una barbaridad. Tiene que imperar el sentido común y participar todos en las decisiones que tome la CHE».

«La CHE hace lo que quiere. No sabemos cómo ha gestionado el agua» PEDRO ARCE

Arce, que comprende la necesidad de mantener el caudal ecológico, apunta que el Najerilla ya hace su aportación al Ebro «a través de la margen derecha, en donde se pierden dos terceras partes del agua de riego al no contar con sistemas de retención».

Manantial seco en Santo Domingo

Y desde la comunidad de regantes de Santo Domingo, Alberto Arenas, su presidente, critica que no se aborde la declaración de sequía cuando desde la CHE no se han gestionado bien las reservas de agua: «Se ha secado el manantial y de los pozos ya no se puede sacar. El resultado es que se están cosechando las remolachas verdes. Necesitamos que el río baje para mantener el acuífero y para tener agua hay que guardar. Santo Domingo es la única cabecera de comarca que no está regulada», denuncia.

En esa línea, desde ARAG-Asaja, Igor Fonseca urge a actualizar las infraestructuras hidráulicas de la región. «Están pensadas para la realidad y los cultivos de hace 50 años. Las necesidades son ahora muy diferentes, es necesario actualizarlas y regular el Oja, el Alhama, el Linares y finalizar toda la regulación del Cidacos en Enciso».

«Se ha secado el manantial y los pozos. Santo Domingo es la única cabecera sin regularizar» alberto arenas

A expensas de esa declaración de sequía -en el caso del Duero implicó una moratoria (que no supresión) de las cuotas de la Seguridad Social entre y a una exención de los tributos vinculados a la disponibilidad del agua de los afectados- tanto Fonseca como Salazar demandan tanto ayudas directas a los afectados vinculadas a la pérdida de producción como exenciones del canon de regulación, la reducción de los módulos del IRPF además de una línea de préstamos bonificados para todos los afectados por la sequía, para los ganaderos y para los viticultores afectados por la helada del pasado mes de abril.