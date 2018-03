La reforma que no llega... pero debería llegar esta legislatura J.A.L. LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 21:25

Los trabajos de la comisión parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto deberían encaminarse ya hacia su fase final... si se hubiera cumplido el ritmo que Gobierno y partidos se comprometieron a ejecutar. Lo cual no está sucediendo; o no al menos en el grado que permitiría enviar este mismo semestre el texto definitivo al Congreso de los Diputados, un trámite obligado que puede imponer su propio calendario y por lo tanto contribuir a que fracase esa promesa tantas veces reiterada por el presidente del Gobierno. Que José Ignacio Ceniceros cumpla su palabra no depende en este caso de él, sino de los diputados. Cuyas opiniones oscilan entre el voluntarismo de Ciudadanos («Tener el documento para mayo es el reto que me he puesto, aunque la verdad es que la legislatura está siendo caótica», avisa Tomás Martínez) y la resignación del socialista Raúl Díaz: «No puedo ser optimista».

Un dictamen que hace suyo Germán Cantabrana, pero que no comparten los miembros del Grupo Popular. Su portavoz, Jesús Ángel Garrido, advierte de entrada: «Yo quiero ser optimista, pero es algo que no depende de nosotros». Alude con esta frase a los vaivenes que detecta en los grupos de la oposición, que ejemplifica en casos como el reciente debate en torno a la horquilla de diputados que debería fijar el Estatuto, al margen de cómo se refleje luego esa cuestión en la ley electoral, otro proyecto también en trámite. «En el PP estamos empujando para cumplir con los plazos, pero hay otros grupos, como el PSOE, que nos están despistando», añade.