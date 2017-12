Confianza en el año nuevo Patronal, sindicatos, instituciones, expertos, investigadores, bodegueros, representantes de colectivos, gestores culturales y agentes educativos riojanos analizan cómo ha sido el año que ahora se despide y qué expectativas aguardan para el 2018 que se estrena MARÍA CASADO Domingo, 31 diciembre 2017, 18:29

Bueno o malo o depende del punto de vista, de la actividad... Así ha sido 2017. Echar la vista atrás a los últimos doce meses es todo un ejercicio de reflexión, como también lo es analizar lo que se espera para este 2018, que ya rozamos con la mano. Diario LA RIOJA ha contado con la opinión de múltiples personas: relevantes en sus sectores, tanto en la región como más allá de ella.

Jaime García-Calzada | Presidente de la FER «Es necesario más que nunca el diálogo social de todos»

"El 2017 ha sido un año difícil para el sector empresarial, y para la sociedad general: la economía ha crecido y se ha generado empleo, pero ha sido muy desigual. Ha estado marcado por la incertidumbre política y jurídica. Esperamos que 2018 sea moderadamente positivo, si bien con un importante nivel de incertidumbre: el Brexit, la crisis catalana, la posible inestabilidad política nacional, o aspectos como las infraestructuras en La Rioja. Es necesario más que nunca el diálogo social, un trabajo conjunto de Gobierno riojano y agentes económicos y sociales".

José María Ruiz-Alejos | Presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja «Nuestro avance es inferior al del conjunto de España»

"La economía ha crecido, se ha reducido el paro y ha subido la afiliación a la seguridad social, por lo que la foto global es positiva, pero no es óbice para que reflexionemos sobre nuestra economía, ya que nuestro avance en actividad es inferior al del conjunto de la economía española. La I+D+i y la internacionalización son clave, pero todavía no conocemos el Plan de Internacionalización de La Rioja y el gasto en I+D+I sigue siendo una asignatura pendiente. Las previsiones para 2018 es que continuaremos en la senda de la recuperación. Tenemos que aprovechar en La Rioja, más y mejor, el ciclo económico positivo".

Demetrio Domínguez | Presidente de la Asociación Hoteles de La Rioja «Oferta y demanda hotelera no están equilibradas»

"Oferta y demanda no están equilibradas: la rentabilidad de los establecimientos se resiente. La legislación no nos trata de igual ante las nuevas opciones de viviendas turísticas, ante las cuales no estamos en contra, pero sí de que no cumplan con registros, con seguridad, con impuestos. Para 2018: preocupación ante la paralización de segmentos turísticos y la dificultad de llegar a La Rioja, ilusión de llegar a acuerdos públicos-privados para mejorar el turismo riojano".

Sonia Tercero

Fernando Salamero | Presidente del Consejo Regulador DOCa Rioja «A pesar de todo, no se ha alterado nuestro equilibrio»

"La meteorología fue un tanto adversa la pasada campaña afectando a las expectativas de producción, aunque es importante resaltar que no ha llegado a alterar nuestro equilibrio y puede ser memorable en calidad. Es la cosecha más temprana de la historia de Rioja, con una producción de 349 millones de kilos de uva. Para 2018: promoción, sobre todo, en España y Estados Unidos; nuevos mercados como Dinamarca y Holanda; seguir desarrollando oferta enoturística, etc., con un presupuesto de 16,5 millones de euros".

Rafael Vivanco | Enólogo de Bodegas Vivanco «Veremos cómo acepta el mercado la subida de precios»

XHa sido complicado por escasez de uva a consecuencia de la helada de abril y la sequía, lo que ha disparado precios; también se han aprobado las nuevas autorizaciones que enriquecerán Rioja. En Vivanco ha sido un año de crecimiento de ventas nacionales e internacionales, nuevos vinos, premios como el de Gran Medalla de Oro o el de la Academia de Gastronomía. Para 2018: veremos cómo acepta el mercado la subida de precios, y en lo personal, ilusionante, con nuevos vinos, etc.

Isabel Fernández | Bodegas Abeica «La calidad de la uva se ha visto afectada positivamente»

"La helada de abril y la sequía han dado una merma importante, pero afortunadamente la calidad se ha visto afectada muy positivamente. Lógicamente, la escasa producción va a incidir sobre los precios. Esperemos que sea de forma racional. A nadie nos gustaría repetir el escenario posterior a la helada de 1999. Para 2018: me gustaría que se facilitaran las ventas al exterior, a último consumidor, por parte de la Administración, es complicadísimo".

Mariola Urrea | Profesora de Derecho Internacional - UR «2018 es una oportunidad de actualizar la Constitución»

"La UE ha conmemorado 60 años, que coincide con una reflexión sobre el futuro. En lo nacional, se recordará por el intento de dirigentes catalanes de llevar hasta las últimas consecuencias una independencia unilateral, sin mayoría suficiente y en violación de la legislación; y por la autorización del Senado del artículo 155 de la Constitución. 2018 es una oportunidad para impulsar una actualización del marco constitucional. No es cesión a presiones independentistas, sino una necesidad constatada hace tiempo en informes académicos".

Fernando Reinares | Universidad Rey Juan Carlos y Real Instituto Elcano «El terrorismo yihadista no remitirá en el 2018»

"Respecto al terrorismo global, 2017 ha sido importante y ambivalente. El Estado Islámico ha perdido su base territorial en Siria e Irak pero ha extendido su campaña de atentados en otras zonas. Fue el año de los atentados en Barcelona y Cambrils. El terrorismo yihadista no remitirá en 2018. La reciente movilización yihadista ha sido insólita. Al Qaeda incrementará su presencia y las dos principales organizaciones yihadistas querrán atentar con espectacularidad en Occidente".

Pablo Simón | Politólogo y profesor en la Universidad Carlos III «El multipartidismo estatal es más parálisis que cambio»

"En política nacional ha sido un año de más cambios en la oposición (retorno de Sánchez o cambio en Podemos) que en el gobierno. Apenas se ha legislado y el multipartidismo a nivel estatal es más parálisis que cambio por el momento. La segunda mitad ha sido mucho más sombría, con el problema territorial con Cataluña y meses de gran zozobra para el Estado. En 2018 vamos a entrar como salimos, con Cataluña... A la vuelta del verano empezarán los partidos con la precampaña de las super-elecciones de 2019".

Pablo Arrieta | Delegado de AEDAF en La Rioja «Hay que vigilar la reforma de la financiación autonómica»

"La economía española ha tenido un comportamiento mejor de lo esperado, en la media europea. El desempleo sigue siendo uno de sus problemas. También hay que lamentar la crisis de Cataluña y la disminución de la inversión pública en investigación. En 2018 urge acometer la reforma de las pensiones, habida cuenta del déficit de las cuentas de la Seguridad Social. En La Rioja: debemos reivindicar la mejora de nuestras infraestructuras y estar vigilantes con la reforma de sistema de financiación autonómica".

José A. Herce | Profesor asociado de Afi Escuela de Finanzas «La economía ha vuelto a realizar un 'año irrepetible»

"La economía española, en términos de crecimiento del PIB, el empleo y la mejora de la cuenta exterior ha vuelto a realizar, en 2017, un «año irrepetible». La impresión es que el año 2018 arrancará con fuerza y se mantendrán algunas tendencias: fuerte creación de empleo que llevará la tasa de paro por debajo del 15%. En el PIB, sin el impacto del 'Catalexit' las cosas pintarían mejor, pero solo una décima. Eso sí, un año más la productividad no crecerá lo dignamente que sería preciso para que los salarios lo noten".

Fernando Antoñanzas | Catedrático de Economía Aplicada - UR «Para el 2018 un reto es un acuerdo sobre electricidad»

"El año 2017 ha sido bueno en términos económicos, a pesar de los nuevos desafíos, siendo el mayor problema conseguir empleos de mayor calidad y en mayor número. Otros de los retos para 2018 serán cuadrar las cuentas públicas para ir reduciendo la deuda, un acuerdo para la Seguridad Social con las reglas claras más allá de cambios políticos, y un acuerdo sobre la generación de electricidad, que permita inversiones en renovables y mantenga el coste y las emisiones de CO2 controladas".

Javier Arnedo | Presidente de CETM La Rioja «Las infraestructuras lastran el crecimiento de La Rioja»

"La falta de inversiones en infraestructuras lastra el crecimiento económico e industrial de nuestra región. El desvío obligatorio de camiones a la AP68 es el reflejo de las carencias que hacen de La Rioja un lugar carente de atractivo para el inversor y menos competitiva que el resto. Para 2018 espero que las administraciones sean más cercanas con el sector empresarial; la reindustrialización; atajar la despoblación; y, exigir lo que a nivel de infraestructuras nos pertenece y no con promesas".

Cristina Antoñanzas Vicesecretaria General de UGT (nacional) «Ha sido un año más de sombras que de luces»

"En el ámbito nacional ha sido más de sombras que de luces, sin posibilidad de negociación con los empresarios, con la noticia final del acuerdo con el Gobierno de subida de salario mínimo, que lo vemos positivo. En La Rioja se crea empleo pero de baja calidad. Para 2018, además de los 130 años de UGT, algunos retos son abordar la violencia de género, recuperar el diálogo social y de las pensiones, las mesas de calidad del empleo, los salarios, el tema energético..."

Las infraestructuras y Cataluña, lo más repetido Basta con hacer una lectura rápida a este amplio balance para que se fijen varios conceptos repetidos: las infraestructuras riojanas necesitan mejoras y preocupan a todos los entes, y el tema de Cataluña es casi imposible separarlo del resumen del año. La situación de la N-232 y la alta velocidad subyacen en esas reivindicaciones y en la cuestión catalana se reiteran conceptos como incertidumbre. En el resto de valoraciones, se reconoce la creación de empleo y la mejora de la economía, pero en unos casos (los sindicatos) denuncian la precariedad laboral y, en otros, economistas y empresarios miran con escepticismo la situación, aunque con cierto positivismo. Una tendencia, la positiva, que sí transmite el sector del vino (a pesar del complicado año) y el de la cultura. En educación no hay quorum en casi nada, pero todos coinciden en algo: el pacto educativo es fundamental ya.

Jorge Ruano | Secretario General de CCOO La Rioja «La subida en la economía no se traduce en las personas»

"2017 está marcado por los contrastes: con subida de la economía general, pero sin que eso se traduzca en la de las personas, en los salarios y condiciones laborales, y es cuando más se están viendo los efectos perversos de la reforma laboral de 2012. Para 2018 deberemos ser capaces de corregir estos contrastes, recuperar derechos y salarios, así como reforzar los servicios públicos, avanzar en los convenios ahora mismo atascados..."

Jesús Izquierdo | Secretario General de UGT La Rioja «La subida pactada del SMI es más importante que nunca»

"El balance es positivo en datos económicos y de creación de empleo, pero con matices porque este sigue siendo precario y de poca calidad, por lo que la subida pactada estos días del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) es más importante que nunca. Para 2018, el Plan de desarrollo Industrial 2017- 2020 debe ser el revulsivo para la creación de empleo estable y de calidad, que un sector industrial potente sea el motor; los servicios públicos deben garantizar el estado del bienestar".

Javier Martínez | Secretario General de USO La Rioja «En lo sociolaboral no podemos hacer un balance positivo»

"En el terreno socio-laboral, lamentablemente no podemos hacer un balance positivo de 2017 con mermas salariales, precariedad, eventualidad, desempleo, etc., lo que ha hecho mella en las economías familiares provocando que a pesar de tener trabajo sean pobres. Negativo también el infructuoso resultado de la mesa de diálogo social en La Rioja. Para 2018 seguiremos luchando porque se deroguen esas medidas que han empobrecido a parte de nuestra sociedad".

Juan Donaire | Secretario General Amigos de La Tierra «El cierre de la central de Garoña es buena noticia»

"El cierre de la central de Garoña ha sido una buena noticia, pero en el lado negativo está la confirmación del cambio climático, la falta de reuniones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, la política medioambiental continuista y sin acción del Gobierno de La Rioja... Para 2018 abogaremos por un plan de protección ambiental, un plan energético, preocupa la situación del lobo y del visón europeo..."

María Ángeles Matute | Presidenta de la Federación de AA.VV. de La Rioja «Las demandas ciudadanas están llegando al dirigente»

"En este año hemos visto que la colaboración con las Administraciones está siendo positiva y poco a poco se va mejorando en el sistema de los presupuestos participativos, llegando cada vez más las demandas de los ciudadanos a los dirigentes, como en el caso del Ayuntamiento de Logroño. Hay mucho por hacer todavía, pero la Red de Violencia de Género está funcionando. En 2018 se incidirá en la formación a jóvenes y niños en temas de violencia de género."

Inmaculada Martínez | Presidenta Colegio Oficial de Médicos de La Rioja «Esperamos que en 2018 no haya agresiones a sanitarios»

"El balance del año es positivo. El COMLR ha organizado más de una veintena de cursos de formación para los colegiados y numerosos eventos. Como contrapunto, destacan los dos episodios de agresiones a personal sanitario. Para 2018 esperamos que no tengamos que lamentar agresiones a sanitarios. Continuamos trabajando para conseguir colaboraciones y convenios que apoyen la labor de nuestros colegiados, y lograr que La Rioja sea una región más atractiva para retener y atraer talento de médicos".

Carlos Escribano | Obispo de la diócesis riojana «Incidiremos en la Misión Diocesana en el entorno»

"2017 ha significado mi llegada a la diócesis. Dentro de la vida parroquial, hemos funcionado con normalidad, pero empezamos a cuestionarnos cosas, vemos el camino que podemos seguir e intentamos poner soluciones para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. El planteamiento de la Misión Diocesana en nuestro propio entorno o la instauración de la Jornada Mundial de los Pobres, a propuesta del Papa, son algunos hitos. Para 2018 se incidirá sobre todo en esa Misión Diocesana en tres escenarios".

Luis Lleyda | Dtor. de Cáritas Diocesana de La Rioja «La mayoría de atendidos sufre cronicidad de pobreza»

"En 2017 hemos registrado una disminución del gasto, lo que habla de una leve mejoría, aunque también se debe a un aumento de las partidas en ayuda de emergencia social, en especial en el Ayuntamiento de Logroño. Agradecemos la solidaridad de muchas personas que siguen haciendo posible la labor de Cáritas y pedir que no decaiga el esfuerzo pues la mayoría de los atendidos sufren la cronicidad de la pobreza. Para 2018 continuaremos dando atención, pero también reforzaremos la formación para el empleo".

Fernando Riaño | Dtor. de RSC de Ilunion «La RSC y la sostenibilidad cada vez están más presentes»

"2017 se han confirmado algunas de las tendencias en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad: cada vez está más presentes en organizaciones, y es destacable también en muchas administraciones públicas. En discapacidad, desde la perspectiva de UMC (Unión Mundial de Ciegos) avanzamos en normativa pero falta su cumplimiento. Respecto a 2018 estará la responsabilidad social como elemento y fuente de "innovación social corporativa", o la economía inclusiva como elemento de compatibilidad".

Marcos Malumbres | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas «Afortunadamente, todos los años hay descubrimientos»

"Afortunadamente hay algo que no falla ningún año: los descubrimientos científicos avanzan de manera espectacular y esto es asombroso y de gran valor cuando se tratan de avances con repercusión en salud, como este año los de la edición genética y en células madre para la curación de algunas enfermedades. Para 2018 solo hay una expectativa que merece la pena: seguir trabajando diariamente por mejorar de alguna manera la vida de las personas, sea haciendo pan o investigando".

David Sucunza | Científico, profesor de la Universidad de Alcalá «El avance en corrección del ADN obligará a reflexionar»

"De lo más destacado este año en el cóctel científico, en el ámbito humano, es el descubrimiento en Marruecos de fósiles de nuestra especie de 300.000 años, 100.000 años más antiguos de lo que se conocía hasta ahora. O los avances derivados de la técnica CRISPR de edición genómica, con la cual ya se puede corregir mutaciones puntuales en el ADN. En 2018 también hablaremos de esta técnica que en algún momento nos obligará a plantearnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar mediante su aplicación".

Carmen Nájera | Universidad de Alicante | Académica de Ciencias «Se debe promover la financiación de la ciencia»

"Me gustaría resaltar este año la detección de las ondas gravitacionales que prueban la teoría de la relatividad general de Einstein, entre otros muchos. Para 2018, espero que pueda encontrarse una vacuna universal para la gripe; nuevos antibióticos alternativos; terapias para las enfermedades neurodegenerativas especialmente para el párkinson y el alzhéimer; acuerdo contra el cambio climático; y en España que los políticos promuevan financiación para la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro".

Héctor Busto | Investigador Químico en la UR «2018 es la ocasión de corregir el déficit en investigación»

"De este 2017 destacaría los avances en el campo de la inmunoterapia contra el cáncer y los últimos progresos aplicados de la herramienta de edición genómica CRISPR. Por otro lado, la Universidad de La Rioja no pierde el ritmo en la investigación como refleja la calidad de los doctores formados. 2018 debería de ser una oportunidad para corregir el déficit de inversión pública en Investigación y Universidades, tanto nacional como regional (la financiación pública ha caído más del 12% en los últimos años)".

Julio Rubio | Rector de la Universidad de La Rioja «2017 ha sido apasionante con la celebración de los 25 años»

"Este año hemos desarrollado una labor reformista muy intensa. Además, 2017 ha sido apasionante y ha estado marcado por las actividades en torno a la celebración del vigésimo quinto aniversario de la creación de la UR. En 2018, trabajaremos en la reorganización y mejora del Personal de Administración y Servicios, en incrementar la participación del estudiantado; en la integración en la Escuela de Enfermería y daremos pasos para nuevos estudios como un máster en Enología y un doctorado en Educación.

José María Vázquez | Rector de la UNIR «Se ha consolidado nuestra presencia fuera de España»

"Se ha consolidado en 2017 la presencia de la UNIR fuera de España: los alumnos no españoles suponen más de un tercio de nuestros estudiantes; y se ha reconocido el esfuerzo investigador de nuestro profesorado: la UNIR es la universidad privada española que ha tenido en este año la mejor ratio de sexenios de investigación reconocidos a sus profesores. En 2018 nuestros objetivos se cifran en la aprobación e implantación de nuevas titulaciones oficiales que resulten atractivas para nuestros potenciales estudiantes".

Gustavo Navas | Presidente. de ANPE-RIOJA «Nos gustaría que en 2018 se llegara al Pacto Educativo»

"Aunque se ha negociado con la Administración y se ha llegado a importantes acuerdos, este año se podría haber avanzado más. Como positivo: la oferta de empleo público y equiparar los derechos de madres funcionarias interinas a las de carrera. Negativo: la orden de bilingüismo que no hemos apoyado por el modelo rígido o el desarrollo de la Carrera Profesional propuesto por la Administración. Para 2018 nos gustaría que los políticos llegasen al gran acuerdo del Pacto Educativo".

Mikel Bujanda | Secretario general Federación Educación CCOO La Rioja «Es momento de volver a las 18 horas y bajar el ratio»

"La Consejería sigue sin dar respuesta a las demandas laborales; en la crisis se sometió a recortes y se aplicó el Decreto Wert con crudeza con aumento de horas y no se ha revertido en La Rioja, es momento de volver a las 18 horas. También nos hemos negado es el programa de bilingüismo por su fórmula propuesta. Para 2018 se pide al consejero que se siente a negociar en materia de calidad educativa y condiciones; es hora de bajar la ratio de alumnos".

Alberto Abad | Director IES Sagasta «Espero que este año sea de continuidad en lo educativo»

"En el IES Sagasta vivimos una época de desplazamiento, y además hemos implantado el bilingüismo. En lo educativo, 2017 ha estado marcado por la transitoriedad con la aplicación de la LOMCE y su posterior parón, lo que hizo que el curso comenzara con incertidumbre. La EBAU se quedó muy similar a la PAU y fue más problema elegir prematuramente si se iba por ciclo formativo o bachiller. Espero que 2017-18 sea de continuidad".

Ramón Iceta | Presidente Escuelas Católicas La Rioja «Seguiremos defendiendo la libertad de elección de centro»

"Ha reinado la paz escolar en 2017; se ha terminado de implantar la polémica LOMCE que el sentido común hizo que se corrigiera y se aplicó sin problemas; se ha iniciado el bilingüismo en muchos centros de la región; como sombra: los conciertos insuficientes de la concertada. Para 2018: que sea real el esperado pacto educativo; recuperar el prestigio y valoración del profesorado; defender la libertad de elección de centro escolar y que se consiga el concierto educativo en Bachillerato".

María Eugenia Santos | Directora Museo de La Rioja «Queremos acercar el Museo de La Rioja a la sociedad»

"El balance de 2017 es muy positivo, asumiendo la dirección del Museo de la Rioja como un desafío y decidida a cumplir los principales fines de la gestión del patrimonio cultural. En 2018 se pondrá en práctica el cambio de rumbo iniciado en 2017, con la planificación como eje de la nueva orientación. Un objetivo es acercar el Museo de La Rioja a la sociedad: que riojanos y el resto de ciudadanos conozcan y valoren el patrimonio que custodiamos".

Silvia Lindner | Directora Museo Würth La Rioja «Ha sido un año intenso, nuestro décimo aniversario»

"2017 ha sido un año especialmente intenso y singular: hemos celebrado nuestro 10º aniversario y ha estado cargado de emoción y experiencias con una completa programación expositiva y cultural. En 2018 esperamos abordar nuevos y ambiciosos proyectos como "Chromosaturation, 1965/2017" del artista Carlos Cruz-Diez, que se inaugura en Actual, y con la esperanza de que los nuevos proyectos tengan la misma acogida de los consolidados".

Eduardo Díez | Director Museo Dinastía Vivanco «Se necesita impulsar el turismo, está estancado»

"El enoturismo sufrió los efectos de la crisis y 2017 ha sido la continuidad de la recuperación, pero quizás lo que más destaca no es tanto el aumento de visitantes sino la subida del 7% en gasto medio por visitante. También crece el público extranjero, siendo, en nuestro caso, ya el 30% del total. Para 2018, el reto es consolidarnos como opción de turismo de empresa, ofreciendo servicios adaptados, y como región es necesario un impulso del turismo, está estancado, y es preciso tener más volumen".

Enrique Martínez-Glera | Galerista «La feria Sculto ha sido una eclosión dentro del sector»

"Aunque dentro de la normalidad, 2017 ha tenido varios aspectos positivos e ilusionantes: por un lado, el cambio en la dirección del Museo de La Rioja, que viene a dar un giro y una renovación que era necesaria; por otro, la feria de escultura Sculto que ha sido una eclosión en el sector que ha puesto a Logroño en el panorama nacional artístico. Para 2018, Sculto se espera más impresionante, y habrá que seguir mejorando poco a poco en la oferta artística riojana".

Pablo Sainz Villegas | Guitarrista «Ha sido especial ser Embajador de La Rioja»

"El balance de 2017 es muy bueno, me siento muy afortunado: todas las horas de trabajo y la grabación de mi nuevo CD a dúo con Plácido Domingo han sido de gran aprendizaje e inspiración; además, en 2017 he realizado mi debut con varias orquestas internacionales y en varios países, entre los que destacaría Nueva Zelanda y China; también ha sido especial ser nombrado Embajador de La Rioja en la campaña de turismo. El nuevo año se plantea también muy interesante con giras, participación en los Premios Grammy junto a Lang Lang y Renée Fleming y la presentación del disco con Plácido en primavera, entre otros."