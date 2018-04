El PP rechaza los recursos de los críticos a las elecciones en Haro, Santo Domingo y Lardero Lidia Arrieta habla con los miembros de la mesa electoral, durante las votaciones del PP de Haro. :: C.V. Los tres recurrentes llevan a Génova su queja, luego de que la comisión regional de garantías negara que hubiera irregularidades en el proceso electoral JORGE ALACID LOGROÑO. Lunes, 23 abril 2018, 13:43

El pasado 28 de junio del 2017, el nuevo PP de José Ignacio Ceniceros estrenó la renovación de cargos territoriales que prometió tras imponerse a Cuca Gamarra en el congreso de Riojafórum con la convocatoria de elecciones en la junta de Haro. Fue una elección tumultuosa, que encalló ante la comisión de garantías del partido, presidida a escala regional por José Miguel Crespo. Lidia Arrieta, que encabezaba en Haro el sector derrotado, protestó porque aseguraba haber detectado irregularidades en el censo. Las elecciones concluyeron con el triunfo de Alberto Olarte, afín al sector oficial, pero los críticos liderados por Arrieta, que habían apoyado a Gamarra, entendieron que se había lesionado la presunción de imparcialidad que a su juicio debería haber exhibido la dirección. Hace cerca de un mes, supo que su queja había sido desestimada. Ahora, espera tener más suerte ante la dirección nacional, ante cuyo propio comité de garantías ha recurrido. Lo preside Alfonso Pérez-Mañueco.

Según explica María Martín, secretaria general del PP riojano, el comité regional de derechos y garantías alega, en una decisión adoptada «por unanimidad» a comienzos de marzo, que durante el proceso electoral celebrado en Haro «se actuó conforme a los estatutos» del partido. «Los censos estaban bien», agrega. Utiliza Martín el plural para aludir a los censos electorales porque, en realidad, a esa protesta elevada por la candidatura derrotada en Haro se fueron sumando posteriormente otras dos reclamaciones, presentadas en igual sentido luego de sendos procesos electorales también conflictivos.

Así ocurrió en septiembre con el sector crítico de Lardero, encabezado por su alcalde, Juan Antonio Elguea, quien detectó juego sucio durante el proceso electoral y recurrió ante la comisión de garantías, que rechazó su protesta y le dio de plazo hasta el pasado 15 de marzo para recurrir ante Génova, cosa que asegura haber hecho.

Se trata del mismo camino seguido en septiembre en el caso de Santo Domingo, donde las consecuencias del tormentoso proceso electoral todavía fueron más controvertidas, puesto que concluyeron con la renuncia del candidato Carlos Barrón, concejal que desde entonces dejó de militar en el PP. Renunció a su carné pero no a su acta de edil: ahora figura como no adscrito en el Ayuntamiento calceatense. Puesto que ya no es afiliado, su reclamación (primero ante Duquesa de la Victoria; posteriormente ante Génova) en realidad se canaliza a través del grupo crítico nucleado alrededor de la exalcaldesa Esther Vargas, quien confirmó a este periódico que se encuentra a la espera de recibir contestación desde Madrid.

Asimismo, Lidia Arrieta ha optado por elevar su reclamación ante el mismo órgano que, a escala nacional, examina este tipo de recursos. Arrieta, aunque confirmó que había traslado su recurso ante Génova, declinó hacer más declaraciones.