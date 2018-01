José Ignacio Rodríguez Maimón, jefe del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del SOS Rioja 112, vivió un fin de semana frenético con la impresionante nevada que colapsó gran parte de La Rioja a partir de la tarde del día de Reyes. Partidario de reflexionar para mejorar las respuestas, advierte con rotundidad de que «hay que ser realistas, esto va a volver a ocurrir, sin duda; y lo único que podremos hacer es que la próxima vez se quede el menor número de personas posibles atascadas».

«Yo entiendo que la situación de muchos ciudadanos fue angustiosa, pero era un aviso rojo, un fenómeno extremo», resalta Rodríguez Maimón, para aclarar que «lo que ocurrió en la A-12 o en la AP-68 son incidentes muy largos porque no supone que desde el SOS Rioja 112 se toca el pito y las emergencias llegan allí de inmediato. Los bomberos y el resto de vehículos de ayuda tienen los mismos problemas que los conductores atrapados -en el colapso de la A-12 había tres quitanieves atascadas- y, además, tienes que ir retirando coche por coche, una labor muy trabajosa y lenta».

El máximo responsable del SOS Rioja 112, tras insistir en que «estamos hablando de situaciones severas y un aviso rojo por un riesgo extremo, lo que quiere decir que más allá no hay más, recuerda que en estas situaciones «hay cuatro actores implicados y tres de ellos -las administraciones públicas, las concesionarias de las autopistas y los ciudadanos o conductores- pueden modificar sus conductas; pero el cuarto actor, los fenómenos meteorológicos, no, ese no va a reflexionar para la próxima, y eso no lo debemos de olvidar».