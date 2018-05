«Estoy seguro de que más pronto que tarde vendré en AVE a Logroño»

Corre el cierzo en el Polígono de Experiencias de las Fuerzas Especiales que se esconde, discreto, al oeste de Logroño, camino de La Grajera. El aire, helador, recibe al presidente Rajoy que atiende estoico y sin abrigo al protocolo. Fiel a su conductismo aguarda impasible que pasen el himno y los saludos militares. Y el frío. Una hora después, ya al resguardo, atiende al periodista. Esa misma mañana, ETA había confirmado su disolución dejando un reguero terrorífico de 853 muertos. Habla el presidente sin concesiones, y sin disimular su desprecio, de la banda terrorista («Su historia es la historia de un fracaso que solo dejará para la historia el sufrimiento y la dignidad de sus víctimas»), pero su atención a esta 'disolución por capítulos' no le impide abordar otras cuestiones.

- Hablemos de La Rioja. ¿Sabe usted que mientras que un turista que quisiera hacer enoturismo en esta región encontraría enormes dificultades para llegar hasta aquí en transporte público desde Madrid, por ejemplo, sí que dispondría de una veintena de trenes de alta velocidad para llegar a Ribera de Duero? ¿No nos hace eso competir en desventaja?

- Creo que la oferta turística de La Rioja es de las más completas de España. Según el INE, el año pasado hubo en La Rioja en torno a un millón de pernoctaciones, que no es una cifra desdeñable. Pero hay que seguir impulsando el turismo en esta región, y en eso está el Gobierno, trabajando para mejorar las infraestructuras y en la promoción de destinos como este, tanto de cara al turismo extranjero como al nacional.

- Me refería, más que al turismo, a las infraestructuras...

- Este año invertiremos en la red de carreteras del Estado en esta comunidad más de 35 millones de euros, casi un 8% más que el año pasado. El ministro de Fomento ya ha anunciado las actuaciones en materia de Alta Velocidad en La Rioja y no voy a repetirme. Pero sí le digo que además de las actuaciones para que el AVE llegue pronto a Logroño, hemos incluido a La Rioja en la Red Transeuropea de Transportes como proyecto prioritario para que cuente con financiación de la Unión Europea. El AVE es una realidad para La Rioja y espero que sea además una realidad en un futuro cercano. La Rioja es, además, parte importante del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

- Señor Rajoy, pero ¿está seguro de que algún día podrá venir a Logroño en AVE?

- Estoy seguro de que lo haré. Si los planes del Gobierno salen como deben salir, más pronto que tarde vendremos a esta maravillosa ciudad en AVE. Ya hemos dado los primeros pasos. Ahora hay que seguir dándole los impulsos necesarios.

- Otra del mismo departamento. El Parlamento de La Rioja va a solicitar al Ejecutivo que, a su vez, inste al Gobierno central para que no nos encontremos con una nueva prórroga en la concesión administrativa de la AP-68. ¿Está usted en condiciones de garantizar que eso no va a ocurrir, que no entra en los planes del PP?

- Bueno, por el momento hemos dado pasos para liberalizar parte de la AP-68 y se encargó el desdoblamiento de la N-232, cosas ambas importantes para reducir la siniestralidad, que es lo fundamental en primer término. Nuestro planteamiento es que una vez terminada la concesión de la AP-68, ésta no se prorrogue.

- Le supongo conocedor de que las aguas del PP riojano no bajan, precisamente, mansas. ¿Le preocupa que su partido no sea capaz de demostrar en la región el vigor incontestable de otros tiempos?

- Los riojanos saben lo que ha hecho el PP por ellos en los años que llevamos gobernando aquí. Y creo que son conscientes de que el partido es una garantía de prosperidad y bienestar. Creo además que en las últimas fechas se han cerrado el Congreso de Nuevas Generaciones y la Junta Local de Logroño con total normalidad. Todos son conscientes de la importancia del partido por encima de otras cuestiones más mediáticas.

- Marque una casilla: José Ignacio Ceniceros o Cuca Gamarra.

- Los dos son extraordinarios, y lo digo con pleno conocimiento de causa. A ambos los conozco bien.

- Por cierto, ¿cuándo conoceremos a los candidatos del PP para las próximas elecciones autonómicas y locales? ¿Teme un proceso tenso?

- Aún hay tiempo para eso. Insisto en que el PP tiene muy buena gente en sus filas y que además tenemos el bagaje de haber sacado a España dos veces de sendas crisis, que tenemos una gestión que mostrar a nivel local, regional y nacional y que afrontamos las elecciones sabedores de que los ciudadanos valoran esas cosas y que son en las que nos tenemos que centrar.

- Cada vez que un Gobierno se sienta a negociar con el PNV, los riojanos nos echamos a temblar. Más allá de criticar la habilidad de los nacionalistas vascos para 'sacar tajada' cuando es posible, nos preguntamos por la utilidad real del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía, el que habla de las compensaciones económicas sobre el efecto frontera, por encima de las migajas que le ha proporcionado hasta ahora.

- Ahora mismo, los Presupuestos no están cerrados. Queda todo el periodo de enmiendas parciales y vamos a ver cómo es el resultado final de todo esto. De entrada, los riojanos, lejos de temblar creo que deben mirar con optimismo unas cuentas que son buenas para todos, que son las más sociales; que llevan, merced al diálogo con el PNV, una subida de pensiones, evidentemente también las de los pensionistas riojanos; que llevan una subida salarial para guardias civiles y policías, una subida salarial de funcionarios... Son unos Presupuestos positivos, en los que podemos gastar más y que sientan las bases para inversiones futuras muy relevantes. Por otro lado, ya he anunciado que voy a convocar en breve el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde debemos dar un impulso al nuevo sistema de financiación que sea bueno para todos. El artículo 46 ha permitido financiar por parte del Gobierno central el Palacio de Congresos de Logroño y ceder el edificio del Banco de España. Es un mecanismo más y un importante vehículo de colaboración, pero creo que es importante remarcar la importancia de ese nuevo sistema de financiación. Si todos somos serios y generosos, todos saldremos ganando.