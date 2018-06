Razones por las que es mejor NO conocer Kids&Us

A los que ya conocéis Kids&Us el título de este artículo, a priori, os puede sorprender, pero si leéis lo entenderéis.

Para los que no lo conozcáis, estáis avisados…

Bien, pues estos son los motivos por los que no recomendamos conocer Kids&Us:

1.- Porque si vuestro hijo es menor de 7 años, conocer Kids&Us os hará replantear todo el puzzle que teníais ya montado con agendas y horarios y el concepto de aprendizaje.

2.- Porque si vuestro hijo es mayor de 7 años, llegáis tarde y podéis arrepentiros de no haberlo conocido antes.

¿Qué caracteriza a Kids&Us?

Nuestro método de enseñanza se basa en NATURALIDAD Y ESPONTANEIDAD, tal y como se aprende una lengua materna, de ahí que sigan el orden natural de aprendizaje: escuchar, entender, hablar y finalmente a los 8 años leer para que tengan tiempo de asimilar la fonética ingles,a ya que como sabéis en inglés no se lee tal cual se escribe.

Es muy importante tener en cuenta que todo tiene continuidad hasta los 18 años. Desde el primer curso todo está pautado y relacionado curso tras curso porque hablar un idioma es algo vivo y recurrente. Los conocimientos no se suman sino se integran.

El aprendizaje a través del juego y del momento vital de los alumnos por eso enseñamos inglés mediante historias en función de sus edades. (A los 2 años juegan con muñecos, pañales, peluches... A los 6 hablan de dientes que se caen, etc.).

Perder el miedo a comunicarse en inglés: las clases están enfocadas a hablar inglés en el aula, por lo que los niños lo ven como algo natural.

Supongo que os preguntaréis por qué a partir de los 7 años resulta difícil incorporarse a la metodología. Tan sencillo como que el aprendizaje intuitivo de la lengua se reduce considerablemente a partir de esa edad. Un niño que no haya tenido un bagaje previo o no haya estado expuesto al idioma con anterioridad tendría dificultades de adaptación, y para nosotros la calidad de la enseñanza prima ante todo.

Vanesa Oliván (Clínica Alxen) «¿Merece la pena? Sí, sin duda»

«Cuando escuché hablar por primera vez de Kids&Us no dudé en solicitar información. Aunque mis hijos acudían a un colegio bilingüe, sé que aprender bien un idioma requiere de algo más. Cuando entré al centro por primera vez me sorprendió, ya incluso el ambiente era diferente, me conquistaron.

En mi caso tengo dos hijos: una tenía 4 años y el pequeño, 2. Allí me explicaron que en clase se les habla a los niños como una madre habla a su hijo, con naturalidad, como potenciales nativos y les motivan y empujan a que se comuniquen tal y como hace una madre en su lengua materna. A través del juego y de situaciones cotidianas, se trabaja todo el contenido lingüístico y gramatical. Es más, yo lo iba a ver con mis propios ojos: al tener 2 años el pequeño, los padres entrábamos en clase con ellos.

A día de hoy, algunos me preguntaríais, ¿merece la pena? Sí, sin duda. A pesar de tener que estar encajando curso tras curso todas las extraescolares por la tarde y de los diferentes horarios de mis dos hijos, en mi caso ya veo resultados, porque mi hija ahora cursa 6º de Primaria y se va a presentar al PET (B1) con Kids&Us«.