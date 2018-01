«El 'Rasca' es un premio invisible, porque lo tenemos y no lo vemos» Manuel Thomas Vázquez. :: i.á. La ONCE deja en Calahorra medio millón de euros a los afortunados de un boleto premiado del 'Rasca Millonario' Manuel Thomas Vázquez Vendedor de la ONCE I. ÁLVAREZ. CALAHORRA. Martes, 16 enero 2018, 23:46

En estas primeras semanas del recién estrenado 2018 la ONCE ha repartido ya en La Rioja casi un millón de euros en dos premios importantes. El primero, de 350.000 euros, llegaba la semana pasada a través de un vendedor del cupón de Logroño y el segundo, de 500.000 euros, corresponde a un 'Rasca Millonario' vendido en Calahorra. Manuel Thomas Vázquez, quien tiene su punto de venta en el pasaje de la calle Bebricio de la localidad, vendió el boleto el 5 de enero. Los afortunados son dos vecinos de Calahorra, que han preferido guardar el anonimato.

- No le han tocado los 500.000 euros, pero también se ha llevado una gran alegría.

- Es estupendo. Es una noticia muy buena y estoy contentísimo por haber vendido este premio. Es el mejor regalo que se podía dar el Día de Reyes. Además, es el máximo premio que se ha dado en La Rioja con el 'Rasca'. Es una noticia buena para todos.

- Los 5 euros del 'Rasca' se han convertido en medio millón de euros. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los afortunados?

- No, aunque me haría ilusión que se acercara. Aunque el boleto lo compró aquí se lo enseñó a otro compañero de la ONCE (en Calahorra) y él fue el que me llamó para decírmelo.

- No es la primera vez que reparte premios importantes de la ONCE. ¿Cuántos ha dado?

- He dado tres primeros premios tanto en euros como en las antiguas pesetas. Dar un premio siempre es una gran alegría.

- ¿Cómo se encuentra la venta de 'rascas'?

- El 'Rasca' se vende muy bien. La gente lo compra bastante. De hecho, las ventas van cada vez a más. Yo siempre digo que el 'Rasca' es un premio invisible, porque lo tenemos y no lo vemos.

- ¿Como funciona el 'Rasca Millonario '?

- El juego comprende dos zonas denominadas 'números ganadores' y 'tus números', esta última formada por diez jugadas independientes. Si en alguna jugada de la zona 'tus números' el número coincide con uno de los números de la zona 'números ganadores', la jugada está premiada y se gana el importe expresado en euros en dicha jugada.