Ramadán, más allá del ayuno Musulmanes, ayer por la tarde en la mezquita de la calle Beratúa, de Logroño. :: JUAN MARÍN La comunidad islámica riojana, formada por más de 18.000 personas, inicia este periodo de fe que se alargará durante treinta días | Los musulmanes piden comprensión a las empresas y proponen iniciar antes las jornadas laborales en el campo DIEGO MARÍN A. Sábado, 19 mayo 2018, 13:59

LOGROÑO. En la madrugada del pasado jueves, 17 de mayo, comenzó el Ramadán para los musulmanes, el mes de su calendario lunar en el que practican el ayuno, algo que llama la atención a quienes no profesan esta religión pero que para los islamistas sólo es una parte de su creencia. «Ramadán es el nombre del mes y el ayuno que practicamos en él es uno de los cinco pilares del culto al Islam», explica Mohamed Najmi, delegado de la Comisión Islámica de España en La Rioja y residente en Pradejón.

Desde el alba hasta el crepúsculo, estos días, aproximadamente desde las 4.15 hasta las 21.28 horas, los musulmanes, que se estiman son unos 18.300 en La Rioja, no pueden ingerir alimentos ni beber, ni siquiera fumar o tener relaciones íntimas. «Nuestro tiempo lo dedicamos a pensar en Dios, es un recogimiento espiritual», expone Mohamed Najmi.

Marian Aretio, miembro y portavoz de la comunidad musulmana de La Rioja, reconoce que «a la gente le sorprende y cree que el ayuno es muy duro, pero no es ningún sacrificio o martirio sino un tiempo espiritual que vivimos con alegría, aunque el primer día cuesta más reorganizarse el horario». Durante Ramadán, incide Marian Aretio, «incrementa la conciencia de Dios y el crecimiento personal, es un proceso depurativo y desarrolla la capacidad de autocontrol, un estado de serenidad para dejar lo material a un lado y ejercer un comportamiento ético». Quienes profesan la religión islámica deben dedicar este periodo de tiempo a incrementar su generosidad y solidaridad. También se incrementa el tiempo dedicado al rezo. A modo de curiosidad, aún no tiene final concreto, dura unos treinta días y depende en realidad de la Luna.

LAS FRASESMohamed Najmi Comisión Islámica de España «Sobre todo para los trabajadores del campo es un poco más difícil, así que pedimos que lo entiendan»Marian Aretio Comunidad Musulmana de La Rioja«El ayuno no es ningún sacrificio o martirio sino un tiempo espiritual que vivimos con alegría»

Para Nourrdine Benmeziane, atleta marroquí residente en Haro pero que regenta una carnicería en Santo Domingo de la Calzada, «no supone un gran cambio, yo hago lo que hago normalmente, aunque los primeros días sí cuesta acostumbrarse». El motivo de no suponer un trastorno es que «es por fe, por creencia, lo asimilas y no lo tienes en mente hasta, quizá, los últimos minutos». En su caso, como deportista, puede suponer cambio de hábitos, así que «de madrugada coges energías». Una asignatura pendiente es la concienciación para los trabajadores musulmanes que realizan esfuerzo físico en sus labores. «Sobre todo para los trabajadores del campo es un poco más difícil, así que pedimos a las empresas que lo entiendan y faciliten el cumplimiento del ayuno, quizá iniciando antes las jornadas laborales», propone Najmi. Aretio recuerda que la ley contempla el Ramadán, pero admite que «es complicado el común acuerdo». «Queda por concienciar, porque no baja el rendimiento».