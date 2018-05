Rajoy: «Haga lo que haga, ETA no encontrará ningún resquicio para la impunidad» El presidente del Gobierno atiende las explicaciones del teniente coronel Gayoso durante la demostración desarrollada por agentes del GAR en el PEFE. :: justo rodríguez Mariano Rajoy inaugura el PEFE de Logroño y recuerda que «la única política de futuro en materia antiterrorista es aplicar la ley» LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 11 mayo 2018, 00:14

«Es obligado dejar claras algunas cuestiones», introdujo, a modo de reflexión final durante el discurso de inauguración del Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE) de Logroño, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a la que acompañó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Una aclaración con un único destinatario, la banda terrorista ETA: «Estamos asistiendo a mucho ruido y mucha propaganda sobre lo que ETA quiera hacer o decir. ETA ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia. Esa es la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario».

Frente a los mandos de la Unidad de Acción Rápida (originariamente Unidad Antiterrorista Rural), el cuerpo de elite de la Guardia Civil que nació en los años del plomo de la banda para hacer frente al terrorismo y que perdió «siete de sus miembros en atentados directos», Rajoy hizo hincapié en que «haga lo que haga, ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está. Que nadie se llame a engaño».

Un mensaje claro y conciso que llegó apenas dos horas antes de que, como se había anunciado, la banda terrorista hiciera público un comunicado, con fecha de ayer jueves, en el que «da por concluida toda su actividad política» y asegura haber «desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras».

LAS FRASES Mariano Rajoy Presidente del Gobierno ETA «Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. El reconocimiento es, por supuesto, para las víctimas» Centro de formación «El PEFE es el centro de adiestramiento de fuerzas especiales más avanzado de Europa» Amenaza yihadista «Hay otras formas de terrorismo y criminalidad que tenemos que vencer dentro y fuera de España» Guardia Civil y 1 de octubre «Defienden la legalidad y la democracia con proporcionalidad y con profesionalidad»

Antes de ese anuncio, el presidente del Gobierno vino a adelantar en Logroño que, a efectos prácticos, el escenario continúa siendo el mismo. «ETA puede anunciar su desaparición» pero la maquinaria legal y judicial no se detendrá bajo ningún concepto porque «nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. El agradecimiento y el reconocimiento es, por supuesto, para las víctimas, que siempre estarán en nuestra memoria, y para todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han dado esta batalla y que la han ganado».

«Clamoroso y rotundo fracaso»

Así, dijo el jefe del Ejecutivo, no hay tabla rasa posible: «No desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la Justicia para perseguirlos y castigarlos». Y frente al texto del grupo terrorista, en el que se habla de la conclusión «de un ciclo histórico» y en el que apunta que tras 60 años de actividad «existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro, gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones», Rajoy habló de fracaso: «Haga lo que haga estos días, diga lo que diga, nada cambiará una realidad incuestionable: todo el proyecto de ETA ha sido un clamoroso y rotundo fracaso. No consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba a cientos de personas, no consiguió nada cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue aniquilada por las fuerzas de seguridad y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas acciones propaganda».

Y esa victoria del Estado de Derecho y de la democracia sobre la banda tiene, en palabras de Mariano Rajoy, miles de protagonistas: «Los únicos artesanos de la paz dignos de tal nombre son los miles de guardias civiles, policías, jueces y fiscales que han acorralado a la banda terrorista hasta obligarla a reconocer su fracaso. Esos, y no otros, son los únicos artesanos de la paz».

Pero el fin de ETA no es tanto el final del terrorismo como el de un tipo concreto de terrorismo. Por eso, defendió el presidente del Gobierno, para hacer frente al nuevo terrorismo global, el doble papel de la UAR -tanto desde el punto de vista operativo como desde el formativo- continúa siendo fundamental. «Hay otras formas de terrorismo y otras formas de criminalidad que tenemos que vencer dentro y fuera de España. Nuestro país se protege también fuera de nuestras fronteras», afirmó Rajoy antes de recordar al comandante José María Galera y al teniente Abraham Leoncio Bravo, dos miembros del GAR asesinados en Afganistán.

En esa defensa entra en juego el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de Logroño -el centro de «adiestramiento de fuerzas especiales más avanzado de Europa», definió Rajoy- y el papel que juega en el proyecto GAR-SI Sahel (Grupos de acción rápida de vigilancia e intervención en el Sahel) «liderado por la Guardia Civil y que nace de la necesidad de llevar la presencia del Estado a aquellos lugares de Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Senegal donde grupos terroristas y tráficos ilegales de todo tipo amenazan con extender sus acciones». En el proyecto también participan la Gendarmería Nacional de Francia, los Carabinieri italianos y la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

La formación de los mandos de los cuerpos de seguridad de estos estados tanto sobre el terreno como en las instalaciones inauguradas ayer en Logroño permitirá «aumentar la seguridad de esos países y, con ello, la de España y el resto de Europa. Nuestra seguridad empieza en lugares tan lejanos como el Sahel, donde tenemos que evitar que las mafias que trafican con seres humanos y grupos terroristas afines al Daesh o a Al Qaeda encuentren un escenario para asentarse».

«Ustedes garantizan nuestros derechos y libertades», apeló a los miembros de la Guardia Civil que escuchaban sus palabras, recordando su actuación en Cataluña durante el 1 de octubre. «Defienden la legalidad y, también la democracia. Para eso están. Y lo hacen siempre con proporcionalidad y con profesionalidad, bajo el mandato de jueces y fiscales, con el mejor amparo posible, que es el de la ley, y garantizando la libertad y la igualdad de todos los españoles», completó Rajoy antes de conminarles a «sentirse legítimamente orgullosos de su labor».