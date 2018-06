¿Queremos gallinas libres? Granja riojana de gallinas ponedoras. / Miguel Herreros El 90% de las gallinas de puesta españolas sigue viviendo en jaulas | Algunas cadenas comerciales empiezan a renunciar a los huevos de 'categoría 3', pero queda la incógnita del coste... y el precio PABLO ÁLVAREZ Logroño Jueves, 7 junio 2018, 14:27

No hay duda de que si a los consumidores se nos pregunta, preferimos comprar huevos de gallinas lo más felices posible. Es una tendencia de los últimos años a nivel mundial, al menos en los países industrializados, y que está llevando a un cambio que, por ahora, es lento. Por ejemplo, casi todas las cadenas británicas de supermercados se han adherido a una iniciativa que pretende que para el 2025 no se vendan huevos procedentes de gallinas que vivan en jaulas. En España, Lidl anunció a principios de este año que dejaba de vender huevos de esa misma procedencia.

Pero luego los datos son tozudos: una amplísima mayoría de las gallinas españolas sigue viviendo en jaulas. Y, evidentemente, los productores no producen lo que los consumidores no consumen.

Así que cabe preguntarse si realmente los consumidores queremos gallinas 'libres' o no.

0, 1, 2, 3

Para responder a eso, habría que saber cuántos consumidores saben realmente qué huevo están comprando en caso de que realmente les importe. En Europa, los huevos están distribuidos por categorías según su procedencia, y esa procedencia está marcada en cada uno de los huevos: es el primer número que aparece en el código impreso en la cascara.

- 3, en jaula: huevos de gallinas criadas en jaulas. La UE marcó en el 2012 unas características mínimas de esas jaulas pero, aún así, el espacio fijado para cada gallina no da para jugar un partido de fútbol: es poco más que el que ocupa un folio tamaño A4, unos 750 centímetros cuadrados. Los animales deben disponer de elementos como sitios donde puedan escarbar o afilarse las uñas.

- 2, en suelo: gallinas criadas en suelo, que se mueven libremente pero dentro de una nave, sin que salgan nunca al exterior. El espacio disponible por animal debe ser mayor (aunque no mucho) que en una jaula: 9 animales por metro cuadrado.

- 1, 'camperas': igual que el anterior, pero con acceso al exterior durante unas horas al día.

- 0, 'ecológicas': igual que el anterior, pero con limitaciones en cuanto a la alimentación que reciben.

Evidentemente, si la mayoría de los consumidores no conocen ni estas categorías, difícilmente podrán distinguir qué es lo que se les está vendiendo. (Por cierto, las dos letras que aparecen tras el número en cada huevo es su país de origen. España es 'ES').

Pues bien, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, el 88% de las gallinas españolas sigue viviendo en jaula, o sea, que producen huevos de categoría 3. El 6% vive en suelo, el 5% corresponde a 'camperas, y sólo el 1% entran en la categoría ecológica.

Ese porcentaje no se corresponde con el número de granjas que producen de una u otra manera. De hecho, las granjas que producen en jaula ya son minoría (el 40% en el 2017, cuando en el 2013 eran más del 60%). Pero son las mas grandes y copan prácticamente la producción.

Felices, pero caras

El problema que presentan los huevos de gallinas 'más felices' para el consumidor es evidente. Son más caros. Cuando Lidl anunció que dejaba de vender huevos 'de jaula' anunció también que asumiría los sobrecostes y no subiría el precio de los huevos, pero eso no deja de ser una iniciativa individual. Tener a las gallinas en suelo (y más libres) supone más costes y más ineficiencia, lo que lleva, más tarde o más temprano, a más precio.

Mientras, sobre el sector sobrevuela otra 'amenaza ecológica' que aún no ha explotado en la esfera pública: los millones de pollitos que son sacrificados anualmente en los criaderos de ponedoras porque nacen machos. Porque los machos, claro, no ponen huevos y, además, las razas de ponedoras no sirven para producir carne. Distintas investigaciones tratan de poner en marcha sistemas para distinguir el sexo de los animales cuando el huevo es puesto, lo cual sería más 'humano'... y también menos costoso.