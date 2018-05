El chalé de Iglesias y Montero divide a los cargos riojanos de Podemos Francisco Javier Garrido y los diputados regionales Sainz, Cantabrana, Rodríguez y Calvo, en la noche electoral de mayo del 2015. :: j.r. Cargos orgánicos y públicos de Podemos en La Rioja valoran de forma dispar la compra del chalé por parte de Iglesias y Montero y la consulta a las bases sobre su continuidad TERI SÁENZ Logroño Martes, 22 mayo 2018, 21:46

La compra por parte de Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero (líder nacional de Podemos y portavoz del grupo en el Congreso, respectivamente) de un chalet de más de 250 metros cuadrados con una finca de 2.300 en la sierra madrileña valorado en 600.000 euros no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a las bases del partido, que están llamadas a pronunciarse sobre su continuidad en el cargo en una consulta que se prolongará desde hoy y hasta el domingo pero que no todos comparten.

Las diferencias de criterio también se constatan entre los principales representantes públicos y orgánicos de la formación morada en La Rioja más allá de corrientes, afinidades o fobias. Su secretario general, Francisco Javier Garrido, avala la adquisición de la vivienda. «Han buscado un lugar donde criar a sus hijos pagándolo con dinero que ganan honradamente», arguye al tiempo que lamenta la «vergonzosa persecución» a la que, a su juicio, están siendo sometidos. «Se les está atacando sólo por ser de Podemos», cree sin compartir las críticas sobre la hipoteca de 540.000 euros obtenida a 30 años -«no es nada descabellado entre dos para ser Madrid»- y tachar como «un gesto que les honra» someterse al escrutinio de los inscritos, unos 3.500 en La Rioja.

El portavoz en el hemiciclo aporta un análisis similar. «Sólo están buscando proteger su intimidad y la de sus hijos del acoso a que se les somete», explica Germán Cantabrana, quien observa asimismo «razonable» tanto el precio como la cuota del préstamo. «El problema no es el tamaño de la casa o si tiene un terrenito para que jueguen ahí los niños, sino que otros compraron en su momento pisos y áticos para especular y provocar la crisis», dice.

En el grupo parlamentario varían los prismas. Natalia Rodríguez rechaza valorar «cuestiones personales de nadie» y se remite a las declaraciones del secretario general en la región. Su compañera de bancada Ana Carmen Sainz no oculta su rechazo al paso dado por Iglesias y Montero. «Quienes estamos en las instituciones representando a una mayoría que sufre dificultades debemos ser ejemplares en todas nuestras conductas», indica discrepante con activar un proceso de consulta «que debe abordar temas políticos, no personales». Su voto será 'no'. Juan Calvo adelanta que no acudirá a las urnas y, aunque expresa su «respeto con las decisiones de cada familia», reconoce que adquirir un chalé así «no es estético» en el caso de líderes tan destacados porque «uno debe tratar de ser coherente entre lo que dice y lo que hace».

Asumiendo que la pareja precisa privacidad ante «tanta persecución mediática», Sara Carreño considera que la compra «no ha sido la decisión más acertada». Al ser un tema personal, la diputada nacional por La Rioja entiende que consultar a las bases «no va solucionar nada» y, por contra, usar esta fórmula para asuntos no estrictamente políticos «puede suponer un desgaste para el conjunto de la organización».