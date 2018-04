«Las pymes no están preparadas para la nueva norma de protección de datos»

«Las empresas, sobre todo las pymes, están muy asustadas y poco preparadas a un mes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos». El diagnóstico llega de boca de Eva María Blázquez Agudo, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicedecana de la Universidad Carlos III, que hoy interviene en una jornada sobre las novedades normativas organizada en Logroño por EMESA en colaboración con FREMAP (Restaurante Delicatto, de 11 a 13 horas).

- Aunque entró en vigor en mayo del 2016, su aplicación efectiva será a partir del próximo 25 de mayo. ¿A quién afecta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos?

- Nos afecta a todos, aunque las más implicadas son las empresas, los organismos públicos, que también van a poder ser sancionados y todas las asociaciones, entidades, clínicas o consultas médicas...

- ¿El escándalo de Facebook demuestra la necesidad de nuevas reglamentaciones?

- Obviamente, lo de Facebook es muy importante; si ella no lo tiene, imaginémonos nuestras empresas.

- ¿Están preparadas las empresas españolas cuando, como en el caso riojano, hablamos de pymes?

- Yo creo que no, la gente está muy asustada y poco preparada, aunque esto no es una novedad porque ya se reguló este asunto con la ley de 1999 e incluso había una anterior en España. Lo que ocurre es que como las sanciones van a ser más altas, provoca que aumente la preocupación. Pero me temo que, efectivamente, las pymes no están preparadas, no.

Consentimiento expreso

- La normativa llega con un régimen sancionador durísimo.

- Sí, hablamos de multas de 10 y 20 millones de euros, aunque obviamente habrá que hacer algo muy grave para que te multen así, pero...

- ¿En qué nos va a afectar a los ciudadanos? ¿Mejor seguridad? ¿Nos va a suponer más gestiones?

- Ya lo estamos viendo, nos están llegando continuos correos, mensajes y cartas porque hasta ahora el consentimiento era tácito y con la nueva reglamentación éste debe ser expreso. Va a ser un proceso cansino, un bombardeo continuo, pero los derechos de las personas se van a ver mejor protegidos.

- ¿No tenemos parte de culpa de lo que ocurre los propios ciudadanos por nuestra dejadez o exceso de confianza en las redes sociales?

- Totalmente. A mí las redes sociales me parecen una cosa muy peligrosa y, de hecho, una de las excepciones al consentimiento expreso es cuando los datos estén en la Red. Todos estamos ahí, por eso debemos ser un poco conscientes.

- Las pymes ha dicho que no, ¿estamos los ciudadanos preparados?

- Pues no lo sé. Desde luego tenemos que aprender a controlar y a ser cautelosos nosotros mismos para que no nos vulneren nuestros derechos en la protección de datos.

Derecho al olvido

- Precisamente el nuevo reglamento aborda el caso de los menores y, aunque deja la decisión última sobre la edad a cada país, fija los 16 años para que puedan prestar por sí mismos su propio consentimiento para el tratamiento de sus datos.

- En España, si aplicamos la excepción que recoge la norma, podríamos mantenerlo a los 14, que es como está en la ley actual, pero creo que tiene más lógica la edad de los 16.

- Otra de las claves es el derecho al olvido. ¿Era una de las lagunas?

- Sí, antes teníamos el derecho a la cancelación y ahora es a la supresión o al olvido, que parece algo más, pero lo que pasa es que el derecho al olvido es complicado. Primero por todos los rastros que vamos dejando nosotros mismos; y luego, por la legislación. Por ejemplo, cuando hay una extinción de un contrato de trabajo, se supone que se acaba el tratamiento de datos de esa persona; pero claro, hay delitos que no prescriben hasta un año después, otros hasta los tres y los de blanqueo hasta los diez, con lo que la empresa tiene que mantener esos datos al menos durante varios años. Por eso, insisto, el derecho al olvido es un derecho matizado porque hay que tener en cuenta la ley y los rastros que dejamos.