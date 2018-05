El puente de mayo ha sido «bueno, pero no excelente», según la patronal hotelera Las clásicas postales, pins, imanes, sombreros... recuerdos para no olvidar La Rioja. :: justo rodríguez La ocupación media de los hoteles se ha quedado en el 75%, por debajo del 80% deseado, mientras que las casas rurales han rozado el 100% ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 8 mayo 2018, 23:44

La ocupación turística hotelera en La Rioja durante el puente de Primero de Mayo se ha situado en el 75%, un porcentaje según el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, Demetrio Domínguez, «bueno, pero no excelente», ya que no llega al 80% que justificaría esta calificación. «El sábado se colgó el cartel de 'completo', pero no los siguientes», señala. Aun reconociendo que no hay motivo para la queja y se han cumplido las expectativas de uno de los puente más clásicos, sí estima que el mal tiempo ha condicionado las visitas, a lo que se une el tirón que de igual manera ejercen las comunidades vecinas. A favor han jugado la semana de la verdura de Calahorra, Haro y sus bodegas, y el hecho de que el turista madrileño, nuestro principal cliente, haya alargado su estancia hasta hoy 2 de mayo, festividad en Madrid.

En las casas rurales, se ha rozado el lleno con una ocupación del 95%. Al cliente que le gusta el turismo rural, señala el presidente de Ascarioja, Joaquín Sanz, «no le asusta el mal tiempo». «Hemos tenido reservas para cuatro días seguidos, incluso cinco, lo que equivale a dos fines de semana y medio». Todo un récord en esta época del año al que contribuye, dice, «la profesionalidad de los propietarios de nuestras casas, las terceras mejor valoradas del país».

Respecto a los cámpings, la ocupación media se ha quedado en el 60% en bungalows. Aquí la caída de las temperaturas de los últimos días sí han jugado una mala pasada, como reconoce el portavoz de la asociación, Jon Koldo Salgado, aunque recuerda que la temporada alta no comienza hasta junio.

Hablar de La Rioja es hablar de vinos, naturaleza, ocio..., pero también de termalismo. Los balnearios han sido uno de los atractivos. En Grávalos la ocupación ha llegado al 75%, «muchas reservas han sido de última hora», y en Arnedillo al cien por cien, principalmente clientes habituales. En la Oficina de Turismo de Logroño, donde se ha ampliado el horario hasta las 8, comparan este puente con Semana Santa. Uno de los atractivos han sido las visitas narradas, con pases agotados desde el día anterior. También San Millán ha sido el destino de cientos de turistas. Yuso ofreció el 27 de abril un concierto de órgano y Suso, cada vez más protagonista, completó sus visitas. En mayo habrá microteatros.