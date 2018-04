«UGT tiene que ser puente entre Cataluña y España, aunque sufra»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, visitó ayer La Rioja por segunda vez desde su elección al frente de la confederación sindical cuando le llueven las criticas por enganchar a UGT al carro del 'procés' y, lo que es peor, por las bajas de militancia. Álvarez niega que haya una riada de retiradas y, al contrario, defiende que el sindicato debe actuar de «puente entre España y Cataluña, aunque suframos».

- Explíquele a los afiliados y militantes riojanos de UGT por qué es oportuno que su sindicato participe como organización convocante junto a Òmnium Cultural, la ANC y CCOO en la manifestación del domingo en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de políticos soberanistas.

- Siempre se simplifica mucho. Hay muchas más organizaciones convocantes. En todo caso, UGT y CCOO somos las únicas organizaciones transversales que quedan en Cataluña en las que conviven independentistas y quienes creen que el futuro es continuar con la autonomía y dentro de España. En estos momentos comienzan a darse las condiciones para poder salir de este lío monumental y el sindicato tiene que ayudar todo lo que pueda. Por eso consideramos fundamental esta movilización, para que sitúe la necesidad de constituir un gobierno constitucional y estatutario que aleje el 155, que devuelva a Cataluña a la normalidad y que nos permita que la Generalitat ejerza plenamente dando respuesta a los problemas de los catalanes.

«Mienten: UGT no tiene ningún sistema privado de pensiones para sus trabajadores» «La Rioja necesita mejorar la calidad del empleo y estimular la incorporación laboral de las mujeres»

- ¿A pesar del coste interno, léase bajas de afiliación, que ello suponga?

- Aunque suframos, sí. A mí no me gustan las medias verdades y podría decirle que no ha habido bajas. Un centenar confirmado, como mucho. En mi opinión, los que nos están machacando con este tema son los mismos que lo hicieron con los ERE, con la Formación Profesional... y que intentan bombardear los puentes. Nosotros somos de los pocos puentes que quedan entre Cataluña y España, aunque los puentes, cuando hay guerra, siempre sufren. Pero ese sufrimiento estará bien empleado para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Si no cerramos este conflicto satisfactoriamente incorporando a quienes votan a los partidos independentistas, convenciéndoles de que la vía unilateral no tiene ningún recorrido, va a ser muy difícil que podamos hablar de pensiones, de derechos laborales, de recuperación de la economía... Hay que encontrar una salida para devolver a Cataluña y a todo el país a la normalidad.

- Las movilizaciones del 8 de marzo, las de los pensionistas... La sociedad ha tomado de forma masiva la calle, una respuesta que no consiguen desde hace mucho tiempo los sindicatos de clase.

- Bueno... Eso es una forma de verlo. A mí, este afán de mirar si los sindicatos estábamos antes o si no estábamos me parece una pérdida de tiempo. Lo importante es que ha habido unas grandes movilizaciones, los sindicatos hemos estado y vamos a jugar el papel que constitucionalmente nos corresponde, que es el de encauzar todas esas demandas en favor de las pensiones públicas y la plena igualdad laboral de las mujeres. Encauzarlas y, sobre todo, procurar que den resultados. Y no vamos a hacer dejación, porque somos los garantes de que efectivamente, todas las medidas que se tomen vayan en una dirección adecuada. Los movimientos que están trabajando esos temas se merecen mucho respeto, pero a la negociación con el Gobierno hay que ir de manera consistente, y esa consistencia corresponde a las organizaciones sindicales.

- UGT, gran valedor del sistema público de pensiones junto a CCOO, ¿está ofreciendo a sus trabajadores y afiliados la contratación de planes de pensiones privados?

- Eso no es verdad y reto a quien sostenga lo contrario a demostrarlo. UGT no tiene ningún sistema privado de pensiones para sus trabajadores. Lo que estamos haciendo en la negociación colectiva es que en algunas empresas, libremente, se hagan este tipo de planes, pero controlándolos para tener la garantía de que no van a ir a 'fondos buitre'. Eso no es ninguna contradicción con la defensa del sistema público de pensiones.

- ¿Es suficiente la revalorización prevista en los Presupuestos Generales del Estado?

- No. Además, el problema de este país no es que se gaste mucho en pensiones, sino que la Seguridad Social ingresa poco porque los salarios son muy bajos. Por eso es fundamental lograr que ningún trabajador sujeto a convenio tenga un salario inferior a los mil euros.

- Miremos un poco a La Rioja. ¿Cuál es su impresión sobre la región?

- Tradicionalmente siempre ha estado por encima de la media, pero creo que necesita empleo de calidad.

- Su 'número dos' en la confederal es la exsecretaria general de UGT-Rioja. ¿Qué aporta Cristina Antoñanzas?

- Representa juventud, representa a la mujer, con una demostrada capacidad y responsabilidad. Es una persona clave y difícilmente entendería la dirección del sindicato sin tenerla a mi lado.