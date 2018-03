«No puedo estar más en desacuerdo con Martínez-Aldama» Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

Francisco Ocón, a preguntas de los periodistas, también dio respuesta a las críticas del senador socialista por La Rioja, Francisco Martínez-Aldama, contra la decisión de Pedro Sánchez de limitar la subida del sueldo de los parlamentarios del PSOE al 0,25 % en solidaridad con los pensionistas, una medida que, al parecer, tildó de «peligrosa, ridícula» y que deja al partido a la altura del betún».

«Me parece una broma y quiero pensar que ni siquiera lo ha dicho», explicó, para añadir a continuación que «estoy en absoluto desacuerdo con lo que dijo Martínez-Aldama; es más, no puedo estar más en desacuerdo». Más tajante aún y con mayor carga crítica, recordó que «el PSOE ha dado un paso adelante tras el congreso del pasado año que puso fin a la crisis y no sé si todavía hay gente que no lo ha dado».