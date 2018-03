«No se puede crecer sin redistribuir la riqueza y por eso las movilizaciones se recrudecerán» Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. :: díaz uriel Sordo defiende recuperar los salarios, luchar contra la precariedad laboral y la desigualdad y apostar por las pensiones como herramientas del cambio del modelo económico Unai Sordo Secretario general de CCOO M. MAYAYO LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

España no puede crecer económicamente como viene haciéndolo desde el 2014 sin distribuir socialmente esa riqueza generada. Y esto no se puede lograr sin la negociación colectiva, sin la mejora de los salarios, sin unas pensiones dignas, sin la igualdad y sin la lucha contra la precariedad laboral. Este fue el mensaje alto y claro que ayer dejó en Logroño Unai Sordo, secretario confederal de CCOO, que participó en la UR en la jornada 'La negociación colectiva y el impacto de los salarios en las políticas retributivas y sociales'. Sordo consideró las movilizaciones históricas que vive el país como la consecuencia lógica de esta política y vaticinó que se recrudecerán y afectarán a más capas y sectores cada vez más amplios de la sociedad.

- Viene a La Rioja a hablar de negociación colectiva, salarios, políticas retributivas y sociales...

- Todo está ligado porque la capacidad de distribuir la riqueza a través de los salarios y de las cotizaciones es absolutamente decisiva para que, por ejemplo, las pensiones mejoren. España crece desde el 2014 tras una larguísima crisis económica, política y social en la que hubo un empobrecimiento general del país y un incremento muy importante de las desigualdades. Los salarios cayeron el 7% y los más bajos, por encima del 22%. Hay una brecha salarial entre hombres y mujeres del 30%. Quienes entran ahora a trabajar están cobrando entre el 11% y 14% menos. Esto quiere decir que hay una distribución regresiva de la renta, hay mayor desigualdad y esto que se tolera mal en fases de crisis económicas, resulta intolerable cuando el país lleva cuatro años de crecimiento. Estamos creciendo sin distribuir socialmente y esto está provocando una reacción en clave de movilización de capas y sectores cada vez más amplios de la sociedad. Esto explica movilizaciones tan imponentes como las del 8M y las de los pensionistas.

LAS FRASES Pensiones «El sistema de pensiones es absolutamente viable si hay voluntad política de que lo sea» Negociación colectiva «Hay que impulsar la negociación colectiva por la clave de acuerdos o por la confrontación»

- CCOO estará en la calle con las movilizaciones pero, a la vez, expone una 'hoja de ruta' para cambiar el rumbo actual. ¿Cuáles son las reivindicaciones?

- Lo primero, recuperar los salarios. Tenemos que dar salida a los convenios colectivos y al acuerdo estatal de negociación colectiva con una recomendación salarial claramente ofensiva. Hay que recuperar el protagonismo de los salarios y hay que impulsar la negociación colectiva por acuerdos o por la confrontación. La segunda pata es la lucha contra la precariedad laboral. España es el campeón de Europa en temporalidad. No hay ningún país con el 30% de los trabajadores con contrato temporal y cada vez con mayor rotación. Planteamos una reforma en profundidad del modelo de contratación. Otro eje es la lucha sin cuartel contra la desigualdad de género. La cuarta pata son las pensiones. El sistema es absolutamente viable si hay voluntad política de que lo sea. Con un crecimiento del 3,2% es insostenible y miserable la subida del 0,25% de las pensiones. El déficit del sistema tiene que ver con la caída de los salarios y con un montón de gastos imputados a la caja de las pensiones que no deben estar ahí. Se pueden tomar medidas en el corto plazo que aliviarían la situación. España tiene que decidir cuánta parte del PIB se va a gastar en pensiones, tiene que mejorar los ingresos y revertir la reforma del 2013. El factor de sostenibilidad y el índice de revalorización tal y como los formuló el Gobierno son los culpables de que ahora las pensiones estén perdiendo poder adquisitivo y de la pérdida de calidad futura de las pensiones que estimamos en el 30% de la tasa de sustitución si no se modifica la reforma del 2013.

- ¿Qué medidas inmediatas propone en pensiones?

- La fundamental es la derogación de la reforma del 2013 porque aunque se mejore la estructura de ingresos del sistema, en el futuro las pensiones seguirán cayendo de forma importante. Y dos, medidas sobre los ingresos. Por ejemplo, 'destopar' las bases máximas de cotización o acelerar lo relativo a los regímenes de autónomos para que coticen por lo que efectivamente perciben pero no como ahora que eligen la base de cotización de forma que pueden planificar su pensión. Esto beneficia a los que ganan mucho pero no a la mayoría de los autónomos que ganan menos. Y otra medida es la traslación de los gastos de funcionamiento del sistema del Ministerio a los Presupuestos.

- Alguna plataforma de pensionistas sitúa en 1.080 euros la pensión digna. ¿En qué cuantía la fija usted?

- Pensión y renta mínima son dos temas que se mezclan. Yo soy partidario de que en España se instaure una renta mínima que tiene que estar ligada a algo distinto de la pensión, tiene que ir ligado a los Presupuestos del Estado. Es algo diferente, aunque el resultado es el mismo. Debe ser una cifra que permita vivir. Debería haber una renta mínima garantizada por el Estado y luego la posibilidad de complementarla en las comunidades autónomas. No me cabe la más mínima duda de que nadie debería percibir menos de mil euros.

- ¿Se le puede pedir más esfuerzo hoy a un trabajador que sabe que no podrá jubilarse hasta los 67 y que cobrará la mitad de pensión?

- No, evidentemente no. Lo que hay que hacer es romper esa dinámica en la que nos metió la reforma del 2013 y decirle a la gente que hay garantía de pensiones en el futuro.

- ¿En este escenario parece inevitable hablar de una futura huelga?

- El sindicato está por hacer entender a la sociedad por qué este modelo de crecimiento no sirve y hay que ir a un modelo de redistribución. Y esto pasa por salarios, por pensiones, por rentas mínimas, por igualdad y por la lucha contra la precariedad. Vamos a hacer una propuesta, la vamos a poner encima de la mesa al Gobierno, a la patronal... y a partir de ahí veremos el recorrido que tiene y, sino, confrontación y movilización.