Supongamos que usted, improbable lector, vive en Jalón de Cameros y una mañana le da por interesarse por el orden del día del próximo pleno del Parlamento. Típica escena de La Rioja interior. Y sigamos suponiendo que cuando detecta que su municipio se dispone a protagonizar un encendido debate a cargo de sus señorías, reacciona como es debido: tomando el coche, salvando las mejoradas curvas de la carretera que lleva a Logroño y presentándose en compañía de sus convecinos en el exconvento de La Merced. Donde tomará asiento y atenderá cómo avanza la sesión hasta que llega el momento cumbre: cuando Germán Cantabrana pregunta al Gobierno qué fue de aquellos insumisos a quienes hubo que expulsar, Guardia Civil mediante, del local que ocupaban.

Es mucho suponer, pero el caso es que cuando la política ingresa en el reino de la fantasía, como es norma esta legislatura, lo insólito acaba ocurriendo. Sostiene Woody Allen que la comedia es igual a drama más tiempo: los sinsabores de hace unos meses se convierten en un jolgorio si dejamos que corra el reloj. Así que Cantabrana preguntó por Jalón, confundió el barrio logroñés de El Cortijo con otro cortijo, ese donde sitúa a la alcaldesa Raquel Sáenz ejerciendo como «cacique» de Cameros, sus señorías se carcajearon, el diputado de Podemos ironizó sobre el viento de Levante que acompañó a los agentes que expulsaron a los yayoflautas cameranos y tuvo que terciar el consejero Alfonso Domínguez para imponer cordura entre tanta algarabía, de manera que acabó pasando lo que tenía que pasar. Que los vecinos de Jalón le aplaudieron.

Error. Grave error. En el Parlamento los aplausos están vetados a los asistentes, como insiste en recordar su presidenta. Quien tuvo que lanzar la misma admonición a quienes (en realidad, sólo dos personas, miembros de Ardacea) ovacionaron luego a los diputados que se interesaron desde el atril por sus preocupaciones. Idéntico aviso de Ana Lourdes González: «No se puede aplaudir». Tentación a la que resulta difícil resistirse, porque el espectáculo entre estos muros mueve al entusiasmo. La oposición pregunta lo que quiere y el Gobierno responde lo que le da la gana amparado en ese reglamento que nunca se reformará. Todos, un poco a lo suyo: Pedro Sanz llega dos horas tarde y al minuto deserta del escaño y sus colegas también dejan en cuanto pueden la silla, como hicieron los vecinos de Jalón. Huyendo del Parlamento una vez visto lo que querían ver. Cuando supieron que ya no podían aplaudir.

En sus oídos, mientras regresaban a casa, tal vez resonaba aún la sentencia con que José Ignacio Ceniceros había estrenado la mañana: «He visto cosas que no me gustan nada». El presidente aludía al disparate catalán, pero su dictamen sirve igual como imaginario frontispicio para la sesión de ayer. Y para las que seguirán: el verano que se extingue no ha arrojado grandes novedades respecto a los biorritmos parlamentarios, que siguen su propio camino. Chapoteando en el sopor, abundando en lo previsible. Hasta que interviene Rebeca Grajea y ruega que se hable de lo que en realidad se habla en cada pleno: «Hablemos del amor».

Disculpe la presidenta: imposible no aplaudir.