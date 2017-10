El PSOE urge la creación de dos juzgados ante el «abandono judicial» de la región Fachada trasera del edificio de los juzgados en Logroño. :: justo rodríguez El Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición para reclamar que La Rioja no sufra, además de la de infraestructuras, una nueva «discriminación» C. NEVOT LOGROÑO. Miércoles, 25 octubre 2017, 23:47

El Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley en la Cámara Autonómica para reclamar directamente al ministro de Justicia, «sin pasar por el Ejecutivo regional», la creación de dos nuevos juzgados -uno de lo Penal y otro de instrucción- en esta región.

La reivindicación de los socialistas llega después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado viernes, un real decreto por el que se creaban 93 nuevos juzgados y plazas judiciales repartidos por toda España «y ninguno de ellos en La Rioja», explicó ayer el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz. Ante esta situación, entiende que «el Gobierno de Ceniceros sigue impasible, contemplando cómo un BOE tras otro esta región sale discriminada, perdiendo y cada vez más desdibujada de las mejoras que sí se contemplan para el resto de comunidades.

La creación de los juzgados, en su opinión, corrobora que esta región al abandono en materia de infraestructuras, tanto por carretera como por tren, debe sumar ahora la «desconexión judicial», porque «en La Rioja no se va a crear ninguno nuevo y no será por no pedirlos».

LA FRASERaúl Díaz PSOE «Este nuevo agravio que se comete contra la región es insoportable»

La puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 3 y de uno más en instrucción es una reivindicación histórica, como así se refleja en las sucesivas memorias de la Fiscalía y del Tribunal de Justicia de La Rioja (TSJR), que año tras año recogen la urgencia de esta petición. De ahí que los socialistas presentarán la mencionada proposición para, en primer lugar, «corregir este agravio comparativo que los riojanos sufrimos cada vez que leemos el BOE», dijo; y en segundo lugar, porque estos juzgados «no son un capricho», son algo «más que necesario» para, por ejemplo, desatascar la justicia y bajar la tasa de pendencia de los asuntos judiciales. Pero por encima de todo, los nuevos juzgados serían necesarios, a su entender, para «tener bien atendida una jurisdicción tan delicada como la penal» en la que cuando se producen retrasos se aplica la atenuante de dilaciones indebidas en las penas a aplicar a los criminalmente responsables. «Esos retrasos en la tramitación que se producen en La Rioja, se deben -apuntó- a que nos falta desde hace años un juzgado más de lo Penal y otro de instrucción».

Para Raúl Díaz, «una cosa es que el Gobierno de España no haga caso a esta reivindicación histórica de la Justicia riojana», y otra «bien distinta» que «se ría de los riojanos en la cara, porque vamos a ser los únicos que no contemos con nuevos juzgados en el año 2017». Este «nuevo agravio que se comete contra esta región por parte del Ejecutivo central resulta ya insoportable». avisó. Y mientras tanto, añadió, el Gobierno de Ceniceros «sigue impasible, contemplando cómo un BOE tras otro La Rioja sale discriminada, sale perdiendo, y sale cada vez más desdibujada del resto de mejoras que se contemplan para el resto de comunidades autónomas».

Antes de concluir, Díaz solicitó al presidente de la región, José Ignacio Ceniceros, que cuando finalice su gira por Latinoamérica y aterrice en Barajas, «en lugar de volver a La Rioja, se quede en Madrid, ponga rumbo a La Moncloa y que no salga de allí hasta que garantice que el Gobierno de Rajoy va a dejar de reírse de los riojanos», porque «la paciencia tiene un límite».