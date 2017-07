El PSOE riojano asegura que no hay razones para cerrar los centros de mayores en verano Una persona mayor juega al billar en un centro activo para personas mayores. / L.R. Ana Santos denuncia que «para el mísero presupuesto que tienen los centros de participación activa podrían quedarse abiertos» EFE Logroño Lunes, 24 julio 2017, 13:29

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de servicios sociales, Ana Santos, ha dicho hoy que "no existe ningún tipo de razón para cerrar un mes en verano" los centros de personas mayores, denominados centros de participación activa, en La Rioja.

Santos ha criticado esta medida en una rueda informativa, en la que también ha participado la concejala socialista de Logroño María Marrodán.

"El Gobierno regional dice defender el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores y cierra los centros de participación activa un mes en verano y los domingos y festivos durante el periodo estival", ha afirmado Santos.

Ha relatado que "no es admitible, bajo ningún punto de vista, crear el programa 'Acompañados' para combatir la soledad de las personas mayores y cerrar sus centros negándoles la oportunidad de sentirse acompañados".

Esta medida afecta a doce centros, ha explicado, de los que cuatro están localizados en Logroño y otros ocho en Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Haro, Nájera, Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada.

Esta diputada socialista ha subrayado en la falta de motivo de esta acción, ya que estos centros tienen "un presupuesto de miseria", por lo que, "con lo mínimo, podrían permanecer abiertos".

"Entendemos y respetamos que el personal de los centros de participación activa tiene que tomarse sus vacaciones", ha indicado Santos, quien ha añadido que "esto se soluciona con una buena organización y planificación".

Puertas cerradas

Ha destacado que "lo que para el Gobierno del PP es un pequeño ahorro, para las personas mayores es un gran recorte social porque les cierra la puerta de su segundo hogar, unos porque no tienen dónde ir, otros no tienen con quién y otros muchos porque sus bolsillos no les permiten salir de vacaciones".

Marrodán ha afirmado que el equipo de gobierno de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "no se toma en serio las políticas dirigidas a personas mayores, no es capaz de hacer una apuesta seria y rigurosa".

Ha explicado que en los cuatro centros que hay en Logroño, ubicados en Lobete, Manzanera, Zona Oeste y Zona Sur, esta medida "ha llevado a que dos de ellos permanezcan cerrados en agosto y otros dos en julio, y todos ellos permanecen cerrados los domingos y festivos de los meses de julio, agosto y septiembre".

La concejala ha indicado que, "en la práctica, es como si estuvieran todos cerrados porque hay situaciones y hay personas que, a lo mejor,no pueden desplazarse al centro que quedaría abierto. Esperamos que este año sea el último en el que el PSOE se vea obligado a denunciar esta situación", ha concluido.