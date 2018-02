El PSOE responsabiliza a Ceniceros del «estancamiento» de la economía riojana Andreu denuncia que la comunidad ha tocado suelo en los principales registros, lo que atribuye a «un Gobierno cansado, aturdido y sin ideas» M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Sábado, 17 febrero 2018, 00:22

«La Rioja no va, no avanza, está estancada y no remonta». Con esta frase resumió ayer la portavoz socialista en el Parlamento regional, Concha Andreu, el estado económico de la comunidad que, «por primera vez en su historia, se encuentra en los últimos puestos de España en todas las estadísticas». Con todo, «lo más preocupante es que se trata de una situación estructural, no coyuntural», ante la que el Gobierno regional «no hace nada porque está aturdido, cansado y sin ideas».

Andreu ofreció ayer una comparecencia de prensa para, «sin ser alarmista», advertir de que «no estamos en el camino correcto, vamos en la dirección equivocada», porque «todos los datos económicos que acompañan al Gobierno de Ceniceros en su recta final son negativos». «La Rioja no despega», mientras «otras comunidades están consiguiendo mejorar sus índices económicos», subrayó. Para argumentar sus afirmaciones, la dirigente socialista riojana enumeró una serie de macroindicadores en los que La Rioja ha tocado suelo: la producción industrial, que «bajó el 5,9%», «el peor de paro» de España, según la EPA o «la economía que menos creció durante el 2016, con sólo el 1%». Además, la licitación estatal de obra pública «bajó el 32% en La Rioja, la mayor caída del país», y la comunidad será «la que menos empleo cree este año».

«Y ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno?», se preguntó Andreu. Y esta fue su respuesta: «Menos mal que le que da poco, porque no actúa, se oculta, intenta elaborar otros datos y está más preocupado por los casos de corrupción del partido que le sostiene». Por ello, el PSOE «no va a descansar hasta que haya una respuesta decidida frente al declive económico e industrial en La Rioja». Así animó a la sociedad y a la empresa privada a «movilizarse» y a tener en cuenta las medidas de impulso de la economía que los socialistas plantearon en sus presupuestos alternativos para la región. Entre otras, estimular el crecimiento industrial, potenciar la imagen de la marca Rioja, desarrollar un plan de localización de empresas e impulsar la creación de un parque agroalimentario. Por último, Andreu denunció que los Presupuestos para el 2018 «carecen de medidas» para salvar esta situación en la que «La Rioja se está quedando retrasada respecto al resto de autonomías».

LA FRASEConcha Andreu Portavoz regional del PSOE «Por primera vez en nuestra historia estamos en los últimos puestos de los indicadores económicos»

Réplica del PP

La respuesta del PP no se hizo esperar. A través de un comunicado, su portavoz en la Cámara regional, Jesús Ángel Garrido, afirmó que La Rioja «no se merece esta oposición socialista agotada, sin ilusión y sin nada positivo que ofrecer». «Frente al discurso apocalíptico del PSOE, la realidad es que La Rioja es la tercera región con mayor calidad de vida y referencia nacional en materia de políticas sociales», enfatizó. El representante popular también destacó que la región cuenta con 3.534 afiliados a la Seguridad Social más que hace un año y acusó al PSOE de «estar instalado de manera permanente en una crítica poco responsable basada en intereses partidistas».