El PSOE propondrá un presupuesto alternativo «si el Gobierno riojano no reacciona» Concepción Andreau / Partido Socialista La portavoz socialista ha presentado las principales líneas de actuación que su grupo desarrollará en el Parlamento de La Rioja durante el nuevo periodo de sesiones

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concepción Andreu, ha avanzado hoy que "si el Gobierno de La Rioja no reacciona en los Presupuestos de 2018 a los retos que tiene La Rioja por delante, el PSOE propondrá a los grupos la elaboración de un presupuesto alternativo".

Andreu ha presentado, en una rueda informativa, las principales líneas de actuación que su grupo desarrollará en el Parlamento de La Rioja durante el nuevo periodo de sesiones porque "hay que obligar al Gobierno a pasar de las buenas palabras a los hechos".

Ha indicado que también propondrá al Gobierno regional del PP consignar un programa de viabilidad económica para la región, adoptar una "actitud reivindicativa" y "modificar las reglas de funcionamiento" de la comunidad autónoma.

A falta de un año y medio para las próxima convocatoria de elecciones autonómicas, ha reconocido que "lo que no esté recogido en los presupuestos de 2018 es muy difícil que se lleve a cabo" y hay que influir "de manera determinada en la acción del Gobierno para lograr un programa de viabilidad económica".

"La oposición parlamentaria podemos influir de manera determinante en la acción de gobierno o conformarnos en enmendar algunas pequeñeces", según Andreu, para quien, como "no podemos cambiar de gobierno, lo que si podemos hacer es cambiar su política y dejarlos algo así como de okupas".

Ha adelantado que la primera acción se referirá a los Presupuestos Generales de la Comunidad, dado esta será la última oportunidad en la actual legislatura, dado que el texto presupuestario para 2019 será "ya solo promesas de obras".

Respecto a la "actitud reivindicativa" que debe tomar el Gobierno regional para lograr "solucionar problemas como la escasez de infraestructuras en comunicación", también ha planteado "hacer un frente común, a través de nuestros Grupos presentes en las Cortes Generales, para defender desde Madrid lo que demandamos en La Rioja".

Para llevarlo a cabo, ha exigido "medidas concretas, que supongan la comunicación de nuestra comunidad en ferrocarril y a través de carreteras, en la que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo".

En lo que respecta a la reforma del Estatuto de Autonomía, Andreu ha asegurado que, al igual que sucede con el reglamento de la Cámara, está "obsoleto y no facilita la democracia", por lo que es necesario "modificarlos y elaborar nuevas Leyes que permitan evolucionar rápidamente a La Rioja".

Al inicio del nuevo curso político, la portavoz socialista ha reconocido que "estamos más cerca de la meta que del punto de salida" y en un punto donde ya "se descubren los problemas de fondo que tiene La Rioja, relacionados con su presente, pasado y futuro".

Durante el pasado, ha indicado que el anterior Gobierno regional, "debajo de la máscara de autoritarismo y formas de caciques, no ha existido un proyecto político de desarrollo económico de La Rioja, ni mimbres para un puedan llevarlo a cabo sus sucesores".

Esta "falta de política económica" ha sido la consecuente de que "La Rioja mantenga los mismos problemas estructurales que hace veinte años", ya que "seguimos sin infraestructuras en comunicación, falta industrialización y hay problemas de abastecimiento y riego por una mala gestión", ha destacado.

Respecto al presente, aunque ha reconocido que existen "buenas formas, que son de agradecer", ha lamentado que "continuamos sin proyecto político y sin alzar la voz de manera contundente para reivindicar ciertas necesidades al Gobierno de la mación".

Y en el futuro, ha vaticinado que este Gobierno "se adapta a la resignación porque no tiene ideas ni proyectos" para evitar, entre otros asuntos, que "la inversión en La Rioja continúe siendo escandalosamente baja, una financiación autonómica paralizada y la inversión del Estado inexistente".

Por todo ello, ha reconocido que el PSOE debe ser "pragmático y no aprovecharse del populismo", dado que, "aunque seamos reformistas, no debemos prometer nada que no seamos capaces de cumplir".

Ha considerado necesario "dar una vuelta a la actual política y no quedarnos solo en los datos" porque "no podemos disimular que hay oportunidades de empleo en nuestra región cuando no existe un desarrollo industrial económico concreto".

Andreu ha incidido en que "hay que obligar al Gobierno regional a pasar de las buenas palabras a los hechos" y no quedarse solo con la "bajada puntual del paro y con los buenos datos respecto a las exportaciones" porque es necesario "un programa de viabilidad económica y reivindicar infraestructuras de comunicación en La Rioja".