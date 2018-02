PSOE, Podemos y Cs presentan en el Parlamento una petición para reactivar la ILP de animales Los diputados Grajea y García, ayer junto a Garrido en el registro del Parlamento. :: miguel herreros LA RIOJA Martes, 6 febrero 2018, 23:51

logroño. PSOE, Ciudadanos y Podemos han apremiado a tramitar la ILP animal, recordando que es «una iniciativa que viene desde la calle» con más de 24.000 firmas. Los tres grupos de la oposición en el Parlamento registraron ayer para ello en la Cámara la petición de convocar la Comisión de Agricultura, que se debatan las «más de cien» enmiendas que estas formaciones han presentado a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Protectora de Animales (APA) y que siga su trámite con el dictamen del Consejo Consultivo hasta su aprobación en pleno. En opinión de la diputada de Cs Rebeca Grajea, «la desidia de este Parlamento tiene nombre propio: Yolanda Preciado, la presidenta de la Comisión de Agricultura que está retrasando la convocatoria. El socialista Jesús María García agregó que tras el registro de ayer «no va a tener otro remedio que convocarla», mientras el secretario general de Podemos, Francisco Javier Garrido, acusó directamente al PP «que no ha hecho más que poner trabas desde el inicio porque no le gusta y no quiere sacara adelante».