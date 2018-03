PSOE y Podemos aspiran a recuperar la figura del Defensor del Pueblo con el nuevo Estatuto Díez Jalón, exDefensora del Pueblo, en el Parlamento. :: juan marín La iniciativa choca con el rechazo inicial del PP y más matizado de Ciudadanos, que aceptaría apoyarla si se elimina la comisión de Peticiones parlamentaria JORGE ALACID LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 21:35

Moría el año 2013 cuando el Parlamento de La Rioja acordó eliminar la figura del Defensor del Pueblo a escala regional. Una eliminación disfrazada de suspensión temporal, según la terminología que aplicó para justificar esa medida Carlos Cuevas, portavoz del Grupo Popular en esa época. Una decisión que Cuevas situó en la radical poda emprendida en la Administración por su otrora mentor, Pedro Sanz, en aras a suprimir gastos y acabar con duplicidades: a su entender, la institución que pilotaba María Díez Jalón no mejoraba las prestaciones que la Defensoría del Pueblo ya garantizaba a los riojanos a nivel nacional, de manera que La Rioja perdió esa figura de medicación entre administradores y administrados, cuya recuperación se pretende ahora desde la oposición.

Si fraguan las aspiraciones de PSOE y Podemos, contenidas en la comisión que estudia la reforma del Estatuto, los riojanos volverán a contar con Defensor del Pueblo. Pero es una pretensión que nace muerta si los parlamentarios de ambos grupos de izquierda no logran sumar el apoyo de uno de los otros dos. Necesitan que PP y Ciudadanos respalden su iniciativa. Lo cual parece difícil, a pesar de que desde el PSOE su diputado Raúl Díaz avisa de que «blindar» la institución en el futuro Estatuto no significa dotarla de un apabullante arsenal de recursos humanos o materiales. Sí le parece razonable que La Rioja recupere esa figura porque la comisión de Peticiones del Parlamento, a su juicio, no cumple con el mismo celo la labor de control de la Administración: «Hasta los propios funcionarios nos dicen que cuando existía la Defensoría era más común la presencia de ciudadanos en esta casa; ahora, por el contrario, se les aleja».

«Aunque no hemos entrado al fondo de la cuestión, preferimos dejarlo como está» Jesús Ángel Garrido Grupo Popular

«Cuando existía la figura del Defensor, era más habitual la presencia de ciudadanos en esta casa» Raúl Díaz Grupo Socialista

«La Defensoría es un órgano muy costoso; el actual modelo evita duplicidades» Tomás Martínez Ciudadanos

«Recuperar la institución significa que el ciudadano no se sienta indefenso; que se escucha su voz» Germán Cantabrana Podemos

Una tesis que no acaba de convencer en Ciudadanos, donde se sitúa la llave que permitiría que cristalice el propósito del resto de la oposición. Su portavoz, Tomás Martínez, reconoce que prefiere mantener el actual modelo «porque evita duplicidades» y piensa que devolver su anterior estatus a un hipotético Defensor del Pueblo «no nos parece oportuno». «Es un órgano muy costoso», añade, aunque abre una puerta a la posible alianza con PSOE y Podemos: «Si se disolviera la comisión de Peticiones, a lo mejor nos lo plantearíamos».

En línea con el Grupo Socialista, Germán Cantabrana observa desde Podemos que su iniciativa garantizaría «que un ciudadano no se sienta indefenso y sienta que se escucha su voz»; de ahí que la parezca imprescindible no sólo que se recupere la institución: también que figure como tal en el nuevo Estatuto, para sancionar su importancia. Un extremo que descarta el PP: su portavoz, Jesús Ángel Garrido, aunque alerta de que «no hemos entrado al fondo de la cuestión, preferimos dejarlo como está».