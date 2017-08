El PSOE insta al Gobierno a hacer un informe del sistema Lexnet desde 2014 Raúl Díaz. / Juan Marín Raúl Díaz recuerda que «han ocurrido graves problemas con la plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales» EFE Logroño Viernes, 11 agosto 2017, 12:50

El Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja ha registrado hoy una proposición no de Ley en la que insta al Gobierno regional a redactar un informe sobre la implantación del sistema Lexnet en esta comunidad desde 2014, ha afirmado hoy su portavoz adjunto segundo, Raúl Díaz.

Díaz ha realizado estas declaraciones a los periodistas de forma previa al registro de dos iniciativas parlamentarias en el Palacio de Justicia de La Rioja.

Ha recordado que "a finales del mes de julio e inicios de este mes de agosto ocurrieron graves problemas con Lexnet, una plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y los principales operadores jurídicos".

El portavoz adjunto segundo del Grupo Socialista regional ha indicado que este informe, que solicitan que se redacte en el plazo de un mes, deberá incluir "todas las incidencias ocurridas en los órganos judiciales" de La Rioja y "las medidas que se han puesto en marcha para intentar solventarlas".

Además, esta proposición no de Ley pide que "la casi reprobada" directora general de Justicia e Interior del Gobierno riojano, Cristina Maiso, "inste al primer ministro reprobado por el Congreso de los Diputados, el señor (Rafael) Catalá, a que informe acerca de cuáles han sido esas graves incidencias y deficiencias" de Lexnet.

Explicaciones

Los socialistas solicitan conocer "si han tenido afectación a los expedientes y asuntos judiciales tramitados en los juzgados de La Rioja" y que indique "cuántos y cuáles han sido los accesos ilegales, ilegítimos, indebidos y no éticos, y cuántos fallos ha habido".

La otra iniciativa parlamentaria consiste en una pregunta oral al Gobierno regional, ha dicho, para conocer "cuál es su valoración acerca de las graves incidencias que han ocurrido en la plataforma Lexnet y sobre la posible afectación que hayan tenido en los expedientes judiciales tramitados en los juzgados riojanos".

"Estos fallos no son casualidad, son fruto de la desatención que los gobiernos del PP hacen en materia de justicia, no creen en ella, por eso la recortan, y no dotan de medios materiales y humanos suficientes a todo lo que tiene que ver con el plan de modernización de la justicia", ha subrayado.

Ha destacado que estos "graves fallos" de Lexnet son más importantes en La Rioja que en el resto de comunidades autónomas porque fue "pionera en implantar este sistema".

"A día de hoy, cuando hemos descubierto que la plataforma no es estable y no es segura, vemos cómo no han dado respuesta, no ha dicho absolutamente nada el consejero de Justicia y tampoco la directora general de Justicia e Interior", ha recalcado.

Díaz ha considerado que este "es uno de los mayores escándalos que se han producido en la justicia" y ha añadido que no se informa de cuáles han sido esos accesos "ilegales".