El PSOE exige al ministro de Fomento que explique en La Rioja el AVE Logroño-Miranda Urquía recuerda que De la Serna se comprometió a informar sobre qué alternativa de las cuatro estudiadas se iba a elegir por su menor impacto ambiental LA RIOJA Miércoles, 9 mayo 2018, 14:01

El responsable de Infraestructuras del PSOE, Vicente Urquía, ha exigido al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que «viaje a La Rioja, como se comprometió que haría en el primer trimestre de 2018, para explicar las actuaciones previstas para desarrollar la Alta Velocidad entre Logroño-Miranda».

Urquía, en una rueda informativa que recoge Efe, ha recordado que el ministro de Fomento se comprometió el pasado 13 de diciembre a que durante los tres primeros meses de este año viajaría a La Rioja para informar acerca de qué alternativa de las cuatro estudiadas se iba a elegir por su menor impacto ambiental. Ha precisado que De la Serna acudió a La Rioja para presentar el estudio informativo del tramo correspondiente entre Logroño-Miranda, incluido en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.

En la exposición ante los medios de comunicación, ha detallado, el ministro se comprometió a explicar el conjunto de las actuaciones de este proyecto, con su valoración económica y plazos de tramitación y ejecución, antes de que concluyera el primer trimestre de 2018. Asimismo, adelantó que la declaración de impacto ambiental se publicará en el primer semestre del próximo año, ha añadido Urquía, quien ha precisado que, sin embargo, «hemos superado los cuatro primeros meses del año y De la Serna no se ha pronunciado».

Por ello, ha exigido al Gobierno de España que «cumpla con lo prometido, viaje el ministro a La Rioja e informe con claridad del estado de la Alta Velocidad en el tramo de Logroño-Miranda»

Urquía ha insistido en que «era prioritario que en el primer trimestre de este año se hubiera resuelto ya qué opción, de las cuatro planteadas, era la más correcta para poder realizar posteriormente la tramitación adecuada del impacto ambiental».

Ha indicado que «es una cuestión previa a la otra y la declaración de impacto ambiental se realiza ya en base a una de las variantes que se estudian, la que menos afección tiene al medio ambiente».

Además, ha subrayado que, mientras no se concrete cuál de las variantes se elige, no se puede avanzar en el impacto ambiental, que requiere en su tramitación de un proceso de información pública. «Hasta que no dispongamos de la aprobación del impacto ambiental y del estudio informativo no se pueden encargar los proyectos constructivos, que una vez desarrollados tienen que determinar las necesidades de ocupación y realizar las mismas antes de iniciarse las obras», ha concretado.

De esta forma, ha comentado que, «mientras la Alta Velocidad se desarrolla en el País Vasco y en Navarra a buen ritmo, en La Rioja todavía continuamos a la espera de aprobar los recorridos y cada día de retraso nos coloca en peor situación de futuro frente al resto de España».