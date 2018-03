El PSOE exige a Ceniceros, Sanz y el PP que den explicaciones del caso del exconsejero Muñoz Ocón, con el documento de la negociación con el Banco Santander para financiar la reforma de la sede del PP. :: jonathan herreros Ocón recuerda que el extitular de Hacienda negoció con el Banco Santander el préstamo para financiar la sede del partido CARMEN NEVOT* CNEVOT@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 00:29

El secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, exigió ayer al PP, al presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, y al actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, que den explicaciones del caso del exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, para quien, como adelantó este diario el pasado martes, la Fiscalía reclama cinco años y nueve meses de cárcel por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En una rueda de prensa convocada para valorar la petición de la acusación pública, Ocón calificó de «gravísimos» los delitos que le imputan al exmiembro del Gobierno y recordó que cuando el asunto salió a la luz el PSOE pidió una comisión de investigación «a la que se negó el PP». También cree que se impidió la comparecencia que se solicitaba del consejero y, por tanto, no hubo oportunidad de que diera explicaciones «porque realmente no lo podía explicar. Tampoco se hizo una comisión de investigación, no porque no hubiera nada que investigar, sino porque el PP no quería directamente que se investigara».

En ese momento, apuntó Ocón, el máximo representante del Parlamento era José Ignacio Ceniceros y «se negó» a que se dieran explicaciones en la Cámara. Ocho años después «las va a tener que dar como presidente del Ejecutivo y como presidente del PP» porque entiende que al margen de la acción judicial, «que tiene su camino», el jefe del Ejecutivo «tendrá que decir cuál fue la actitud del PP en ese momento y por qué se impidió a toda costa que se investigara este asunto».

También Sanz, entonces al frente del Gobierno regional y ahora vicepresidente del Senado, estaría, en palabras de Ocón, obligado a dar explicaciones «porque desgraciadamente éste es un nuevo hecho que atañe a su acción de gobierno y él también impidió que se dieran explicaciones». En lugar de eso «se dedicó a lo de siempre, a insultar a todo el mundo y decir que lo único que se quería hacer era mancillar el nombre de personas honradas». Sea como fuere, tildó de «vergüenza» que «nos represente a los riojanos en Madrid alguien que ocultó tanta basura debajo de las alfombras».

Respecto a la respuesta del PP cuando salió a la luz el caso de la supuesta venta fraudulenta de Emfrisa en el 2010, recordó que se limitó a asegurar que «ni se había cometido ilegalidad ni había nada que investigar; esta era la respuesta de manual en aquellos años del PP» y después del prolijo informe de la Fiscalía «podemos observar -añadió- que parece ser que sí había habido una ilegalidad y desde luego el fiscal denuncia delitos que demuestran que había mucha materia que investigar».

En cualquier caso, este asunto, en opinión de los socialistas riojanos, «es una muestra más de una forma de hacer gobierno de esos años, los de mayoría absoluta del PP». Ocón recordó que, además de la venta de Emfrisa, en aquel entonces «se reformó la sede del PP en Logroño y no conocimos cómo se financió. De hecho, el señor Cuevas y la entonces gerente del partido pasaron por la Audiencia Nacional para dar explicaciones».

En este contexto, el líder de los socialistas riojanos recordó que en la negociación con el Banco Santander del préstamo para financiar la reforma de la sede del partido intervino Juan José Muñoz, entonces consejero de Hacienda, «cuando debería haber ido a negociarlo alguien del partido», dijo. Se trata de otro ejemplo de «esa confusión entre partido y gobierno y la utilización de las instituciones en beneficio propio de los miembros del gobierno», sentenció.