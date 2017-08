El PSOE duda de que «se diese un 'agostazo' en favor de un particular que no fuese conde»

El portavoz socialista en la Comisión Institucional de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, acusó al consejero Íñigo de Nagore de «aprovechar un 'agostazo' para favorecer intereses privados frente al interés público» en un asunto que, sospechó, no habría llegado a tal punto si el solicitante no hubiese sido Vicente Cebrián-Sagarriga, conde de Creixell, presidente de Marqués de Murrieta. «El trato, de haber sido otro particular cualquiera, no hubiera sido el mismo», denunció. «Pero el conde -enfatizó- se va a quedar con 18.345 metros cuadrados de dominio público, lo que no es normal». García pidió paralizar el proceso y «no ceder ante unas pretensiones privadas».

El portavoz popular, Pedro Sáenz Rojo, acusó a los socialistas de «prejuicios» y de «quedarse sin más argumentos que el de quien realiza la solicitud» porque «están garantizados escrupulosamente todos los preceptos legales» y «no hay ningún tipo de subjetividad».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño, al igual que Sáenz Rojo, cuestionó la urgencia del PSOE para exigir la comparecencia de Nagore y reclamó al consejero una copia del expediente completo.