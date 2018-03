El PSOE dice que La Rioja ha perdido un 18% de inversión en Educación Pide "financiar mejor la educación pública" frente a "otro modelo, que parece destinado a beneficiar a la enseñanza concertada" LA RIOJA Lunes, 19 marzo 2018, 16:15

La secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, María Luz Martínez Seijo, ha asegurado que La Rioja ha perdido en los últimos años un 18% de inversión en educación.

Martínez Seijo ha hecho estas declaraciones en Logroño, donde ha ofrecido una conferencia de prensa previa a una jornada de trabajo con la comunidad educativa riojana, que ha compartido con la portavoz parlamentaria socialista en La Rioja, Concepción Andreu, según informa Efe. Ha asegurado que, en los últimos años, "esta comunidad se ha dejado en el camino 7 millones de euros en enseñanzas universitarias" y, "en global, ha perdido un 18% de inversión". Esta pérdida, ha dicho, "principalmente, se ha producido en la enseñanza pública, con lo que sorprende que el Gobierno regional financie, incluso, en etapas no obligatorias, como el bachillerato no concertado". Este es "un claro ejemplo de lo que pide PSOE", que es "financiar mejor la educación pública" frente a "otro modelo, que parece destinado a beneficiar a la enseñanza concertada".

Pero, ha continuado, "ese descenso en la inversión educativa riojana se ha producido en el mismo periodo en el que en Baleares ha habido un aumento del 18 %, en Valencia del 15 % y en Aragón del 27 %, las tres con gobiernos del PSOE".

Ha asegurado que el gasto educativo de La Rioja es un 3,4 % de su PIB; mientras en Andalucía llega al 5 % y en Extremadura al 6 %; y , "con esas inversiones se pueden tener infraestructuras dignas y planificadas, un modelo de becas equitativo, garantizar la atención a la diversidad y a las altas capacidades y reducir la tasa interinidad, que es más alta que en el resto de España, un 33 %".

Andreu ha subrayado que quiere que "La Rioja sea referente en educación, que es lo que aporta futuro a la comunidad"; y "debe ser una materia prioritaria, bien atendida profesionalmente y económicamente". Ha admitido que las competencias en educación son autonómicas, pero ha abogado por "una base sólida del Estado, en un camino de igualdad de oportunidades" para las comunidades.

Recurso contra la LOMCE

Por otro lado, Martínez Seijo ha considerado que si el Tribunal Constitucional (TC) rechaza el recurso de su partido contra la LOMCE "eso significará que la Constitución es un paraguas amplio, que ampara ese modelo, pero también otros".

Así, ha aludido a la noticia conocida por diferentes medios sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional falle en los próximos días en contra del recurso presentado por el PSOE en contra de medidas de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El PSOE presentó este recurso al entender que no era constitucional el aportar fondos públicos a centros privados que segregan a sus alumnos por sexos y también recurrió los itinerarios educativos y otros aspectos de la LOMCE. "No hay una sentencia firme y por eso hay que ser prudentes", ha advertido la dirigente socialista, quien ha incidido en que "la LOMCE, por primera vez, permitía que centros que segregan tengan concierto educativo y a nosotros no nos parece el mejor modelo para la sociedad, creemos en la coeducación".

Ha incidido en que "la Constitución también recoge el principio de igualdad", con lo "parece que lo que se va a decir -por el TC- es que la Constitución es un paraguas muy amplio que da cabida a distintos modelos educativos" y "a partir de ahí son los Gobiernos los que definen cuáles son esos modelos educativos".

En esa línea, ha abogado por "homologar nuestro sistema a los países de nuestro entorno" y, aunque si su partido gobernara, "evidentemente, cambiaría cosas de la LOMCE", lo que busca es "un modelo diferente, que no segregue por capacidades, sino que sea más inclusivo" porque "no podemos quedarnos en una educación más propia de los años 70 que del siglo XXI".

Por otro lado, ha defendido hoy la salida de su partido de la Subcomisión Parlamentaria por el Pacto Educativo porque "no podíamos ser cómplices de la burla de PP y Ciudadanos". "No estamos dispuestos a que nos temen el pelo y no podíamos ser cómplices de la burla del PP y Ciudadanos, que proponen aportar 5.000 millones de euros más a educación hasta 2024", de tal forma que, en un cálculo extrapolado, España alcanzaría el 5% de su PIB en Educación en 2030.

Un porcentaje, ha subrayado, que ya se invertía en 2009, con lo que "lo que proponen -PP y Ciudadanos- es "perder veinte años", algo que "la sociedad española no se puede permitir" porque es necesaria mayor inversión, ha subrayado, en cuestiones como la educación de cero a tres años y la Formación Profesional Dual, por ejemplo. EFE.