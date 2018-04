El PSOE denuncia «incumplimientos» de la adjudicataria del transporte sanitario Cs reitera su compromiso con la segunda ambulancia de Nájera y recuerda a Olarte que su puesta en marcha es responsabilidad de Salud LA RIOJA Jueves, 19 abril 2018, 00:33

logroño. En rueda de prensa, la diputada socialista Nuria del Río anunció ayer que su grupo ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno de La Rioja a la creación de una comisión de seguimiento del transporte sanitario. Una comisión «con presencia del Gobierno, empresa, comité de empresa y los grupos parlamentarios y que se reúna mensualmente», dijo. También se insta a que, en la Mesa del Transporte Sanitario que ya existe, tengan presencia los miembros del comité de empresa. Y, por último, a que la Consejería «obligue a la empresa adjudicataria a cumplir el pliego de condiciones y los términos de la oferta presentada y adjudicada».

Del Río denunció que tanto la Consejería de Salud, como la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario, Ferrovial, «incumplen la ley y carecen de transparencia». Detalló que en diciembre del 2016 se adjudicó a la mencionada empresa el servicio de transporte sanitario de La Rioja «rozando la baja temeraria», con una rebaja respecto del anterior contrato de cuatro millones de euros. «Es imposible que con esa rebaja se ofrezca el mismo servicio, salvo que se efectúen recortes que al final pagan los usuarios», dijo.

Denunció también que «se desconocen las mejoras que propuso Ferrovial en su oferta respecto a las otras ocho empresas que concursaron» y recordó que el comité de empresa, amparándose en la ley de transparencia, las ha solicitado al Gobierno «y no se las ha dado», por lo que, anunció que el Grupo Socialista ha registrado una solicitud «para poder acceder al expediente completo del servicio de transporte sanitario».

La diputada también informó de que ya se están celebrando juicios por denuncias de los trabajadores del transporte sanitario en La Rioja «por cambios en las condiciones laborales injustificadas».

Soporte vital básico

Por su parte, Ciudadanos La Rioja y la agrupación local de Cs Nájera reiteraron ayer su compromiso con la puesta en marcha de la segunda ambulancia en Nájera. El coordinador de Cs Nájera, Carmelo Maeztu, mostró su apoyo a que la comarca recupere la cobertura del soporte vital básico que precisa y recordó que, por esto, el Grupo Parlamentario de Cs apoyó la enmienda socialista que, si no, no hubiera sido aprobada. En una nota, el PP les respondía que los servicios sanitarios deben estar planificados por profesionales y no por políticos.