El PSOE critica «la falta de estrategia turística» en La Rioja

La Rioja Logroño Martes, 30 enero 2018

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista riojano, Concepción Andreu, ha instado hoy al Gobierno regional a iniciar un Plan Integral de Excelencia Turística para La Rioja y constituir una Mesa de Turismo ante los "malos datos" de este sector en la comunidad autónoma.

Andreu ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa recogida por la Agencia Efe, en la que ha recordado que los últimos datos ofrecidos por Turespaña y el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que La Rioja tuvo un descenso de turistas extranjeros del 19,3 por ciento en 2017, un dato que indica que "algo no funciona bien".

Ha precisado que este Plan Integral fue propuesto por el Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja en abril de 2016 y "salió aprobado", pero no se puso en marcha, algo que, de haberse hecho, podría haber tenido "algún resultado".

La portavoz socialista ha detallado que este plan incluye "un diagnóstico real" de la situación, la planificación económica a futuro y un plan de marketing.

También ha solicitado la constitución de una Mesa de Turismo, así como el desarrollo de una "estrategia consensuada y desarrollada en conjunto con empresarios hosteleros" para colocar a La Rioja en los primeros puestos del turismo de excelencia de España e, incluso, Europa.

Si el Gobierno regional no ve la realidad y se la toma en serio no va a poder resolver el que el sector turístico no funcione, algo que el sector privado ha denunciado con anterioridad y que se debe a la "falta de estrategia", ha indicado.

Andreu ha subrayado la importancia de que el Ejecutivo riojano cuente con el sector privado en la elaboración de este plan integral, porque, si no se inicia, no habrá desarrollo turístico en La Rioja, donde "lo único que se hace de excelencia turística viene de la empresa privada".

"Hay todo por hacer en turismo", ha incidido Andreu, quien ha definido este sector como "la asignatura pendiente" del Gobierno de La Rioja, que tiene una "falta de ambición total".

Ha especificado que la comparecencia que su grupo y el resto de partidos de la oposición con representación en el Parlamento riojano solicitaron a la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, no tiene fecha todavía, y espera que les "alumbre".

Sobre la petición de renuncia del director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, por parte del cocinero riojano Francis Paniego, que cuenta con tres estrellas Michelín, esta portavoz ha indicado que ya se ha producido.

Rodríguez Osés "ya ha dimitido" puesto que "nunca ha hecho las funciones" de director de Cultura y Turismo, aunque "la responsabilidad principal" es del Gobierno y de la consejera, ha apuntado.