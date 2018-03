El PSOE abandona la junta de la Federación de Municipios por la «deriva partidista» del presidente Los socialistas culminan su amenaza de dejar la dirección de la entidad entre acusaciones a Varona de «irresponsabilidad» y «gastar más en sí mismo que en la institución» TERI SÁENZ LOGROÑO. Viernes, 16 marzo 2018, 12:09

Los cinco alcaldes socialistas presentes hasta ahora en la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios -el vicepresidente primero, Ángel Fernández (Aldeanueva de Ebro) y los vocales Eduardo Ángel Fontecha (Agoncillo), José Luis Vicario (Canales de la Sierra), José Ángel Lacalzada (Murillo) y María Luisa Corzana (Navarrete)- han formalizado su renuncia a continuar en sus cargos. En la carta remitida a la secretaría general de la FRM, los regidores prolongan su decisión «hasta que se pongan todos los esfuerzos en la consecución del principio rector que vio nacer la federación, que no es otro que la defensa ecuánime de los intereses de los 174 entes locales de quien depende y actuando siempre al margen de intereses partidistas».

El paso dado viene a materializar la advertencia lanzada a finales del mes pasado, cuando condicionaron su continuidad a la salida de Roberto Varona de la presidencia de la entidad por «faltar a la verdad».

«Que Varona lograra muchos votos para hacer a Ceniceros presidente del PP no debía traducirse en este peloteo» Raúl Díaz PSOE

Como explica el secretario de Participación Institucional del PSOE de La Rioja y diputado regional, Raúl Díaz, los alcaldes dimisionarios se han visto «abocados» a tomar esta drástica medida para «no ser cómplices de la deriva partidista» de Varona. Un sesgo que, a su juicio, el también alcalde de Huércanos adoptó coincidiendo con la gestación de los Presupuestos de La Rioja del 2018. «Seguramente porque logró muchos votos para José Ignacio Ceniceros en el congreso del PP, pero que en ningún modo tenía que traducirse en un peloteo constante al Gobierno de La Rioja», sostiene Díaz.

Desde su punto de vista, la «gota que ha colmado el vaso» tuvo como antecedente la carta enviada por la FRM a los grupos parlamentarios urgiéndoles a aprobar las Cuentas. «Además de irresponsable, aquella actuación fue inútil, porque la tramitación de las leyes lleva su propio proceso y si alguien fue culpable de que se demoraran los Presupuestos fue el PP, que está en minoría y tuvo muchos problemas para sacarlos adelante», declara Díaz para afear también que la portavoz adjunta entonces del Grupo Popular y ahora directora general de Política Local, Raquel Sáenz, empleara la misma argumentación que Varona.

«Nunca he hecho nada que no me haya autorizado y aprobado la Junta de la Federación de Municipios» Roberto Varona Federación de Municipios

Las discrepancias del PSOE con la gestión del presidente de la Federación se agravaron, según el dirigente socialista, con la tramitación del proyecto de las Cuentas regionales que preveían un aumento del 85% de las partidas dedicadas a las pequeñas localidades y del 5% para capitalidad, cabeceras y municipios de mayor tamaño. «En la vía de enmiendas intentamos equilibrar el incremento, manteniendo el de los pueblos más pequeños y elevando entre el 14 y el 16% el del resto», sostiene criticando que la FRM volviera a remitir una nueva misiva criticando al PSOE la diferencia de financiación. «Se amparó para enviar esa carta en un acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando las actas en ningún momento recogen que así fuera», continúa Díaz censurando, por un lado, la «desfachatez» de Varona y, por otro, su «irresponsabilidad» por confrontar a los municipios de menor dimensión con los más grandes.

El catálogo de agravios se completa con las acusaciones al PSOE por parte del presidente de querer recortar la financiación de la Federación. «Falso otra vez», aduce Díaz. «No quitamos ni un euro de los 145.000 euros que recibe la institución del convenio con la Comunidad Autónoma, sino que planteamos que 30.000 de ellos estuvieran vinculados a asistencia jurídica de los diferentes ayuntamientos» porque «la Federación gasta más en sí misma que lo que reporta a los municipios». Con ese prólogo el diputado socialista carga contra la «opacidad» de las cuentas de la FRM, que para este ejercicio recogen una previsión total de ingresos de 243.704 euros mientras que en el capítulo de gastos el apartado de sueldos -del presidente y dos empleados- suma 101.000. «Saber la nómina de Varona es el gran misterio del Portal de la Transparencia», ironiza para asegurar que en un pleno celebrado en el 2016 se solicitó una sesión para la dación de cuentas que finalmente no prosperó. «Quizás para seguir ocultando lo que cobra Varona», concluye avanzando que el PSOE no retornará a la Junta de Gobierno de la Federación mientras incumpla lo que para el principal partido de la oposición debe ser la tarea de la institución: salvaguardar la autonomía local, ejercer una reivindicación «fuerte» ante el Gobierno y dar servicio a sus integrantes.

Clarificador

Roberto Varona declinó ayer rebatir las acusaciones del PSOE y pronunciarse sobre la salida de la FRM de los cinco alcaldes socialistas hasta la comparecencia prevista mañana. Una intervención ante la prensa que adelantó «muy clarificadora» y sobre la que anticipó un único mensaje: «Nunca he hecho nada que no me haya autorizado y aprobado la Junta de Gobierno de la Federación». Y añade: «Cada junta está grabada y ahí se reproduce fielmente lo que se dice, quedando 'retratados' todos los que participan».