Concentración en Logroño contra la sentencia
Logroño Jueves, 26 abril 2018, 17:52

La sentencia contra los cinco acusados de 'la Manada' no ha hecho más que levantar ampollas entre las mujeres. Las protestas no se han hecho esperar y las que se han producido en la puerta de los Juzgados de Pamplona no han hecho más que extenderse como un reguero de pólvora por todo el país.

El llamamiento ya está hecho, y ha corrrido como la pólvora pormredes sociales y WhatsApp. Esta tarde, a partir de las 21.00 horas, frente a los Juzgados de Logroño (Marqués de Murrieta, 45) se ha preparado una convocatoria ciudadana..

Desde la Coordinadora de la Huelga Feminista en La Rioja han llamado a la asistencia a esta «movilización feminista contra la justicia patriarcal».

«Queremos unir nuestras voces a todas las de nuestras hermanas a lo largo de todo el territorio del estado, porque lo ocurrido hoy nos afecta a todas, porque nuestros cuerpos vuelven a ser situados a disposición del placer masculino, porque se vuelve a legitimar el poder y las agresiones ejercidas sobre nosotras en todos los espacios, ellos absueltos y nosotras, siempre culpabilizadas y bajo sospecha».