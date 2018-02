La ley de protección de la tauromaquia sale adelante sin ningún voto en contra Los cuatro diputados de Podemos se equivocan en las votaciones de una ILP que solo contó con el apoyo del PP LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 23 febrero 2018, 00:08

La aritmética parlamentaria se cumplió en la mañana de ayer. El denso orden del día reservó para el postre la proposición de ley de Iniciativa Legislativa Popular para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia en La Rioja. No había lugar para las apuestas. El guión estaba escrito y se cumplió. El dictamen, efectivamente, se aprobó... pero lo hizo, y ahí estuvo la novedad, sin votos en contra. Porque en el reestreno de Germán Cantabrana como portavoz del grupo morado sus diputados no acertaron a levantar la mano -sólo lo hizo tímidamente Juan Calvo pero con tan poca convicción, que la bajó al ver que sus compañeros no se movían- cuando la presidenta del Parlamento pidió votos en contra. Cantabrana intentó rectificar el desaguisado... Fue en balde.

Y todo después de que la diputada Natalia Rodríguez dejara clara su posición. «Igual que alabamos el mecanismo a través del que se ha gestado esta norma, no escondemos que el espíritu de la misma y el texto en el que ha encontrado acomodo está lejos de nuestro sentir político», argumentó Rodríguez, que dudó de la necesidad de una ley como ésta en La Rioja al contar la tauromaquia con normas estatales con idéntico propósito. Así, apuntó que no es sino «una reacción frente a la ILP en defensa de los animales».

La tauromaquia, defendió, «no es un aspecto identitario de La Rioja» y exigió que «ni un euro público sea destinado a favorecer espectáculos con muerte y maltrato animal», y que «los menores estén al margen de espectáculos sangrientos. Nuestro programa no incluye la prohibición de la tauromaquia, pero votaremos en contra», sentenció.

LAS FRASES Noelia Moreno PP «Los toros son patrimonio histórico y cultural de La Rioja y de España. En el mundo entero se ve así» Jesús María García PSOE «Quien ha matado a la tauromaquia es la falta de asistencia a las plazas» Natalia Rodríguez Podemos «Ni un euro público tiene que destinarse a favorecer espectáculos con muerte y maltrato animal» Diego Ubis Ciudadanos «Esta ILP era innecesaria ya que la tauromaquia está perfectamente regulada a nivel nacional»

De la mano fueron los argumentos de Ciudadanos y del Partido Socialista. Diego Ubis también recordó que la norma que la ILP que ayer se debatió en el Hemiciclo regional era innecesaria toda vez que «lo único que hace es duplicar y replicar lo que ya está regulado a nivel nacional». Con ese punto de partida, interpretó, «esto no deja de ser otro intento de confrontación y oportunidad política de tirarnos los trastos a la cabeza. Es una cuestión que mezcla componentes ideológicos y sentimiento nacional. No es nada bueno». Por eso, completó Ubis antes de anunciar su abstención, la tauromaquia es «una cuestión de libertad individual y así hay que respetarla. Esto era innecesario ya que está perfectamente regulado a nivel nacional».

Desde el PSOE, Jesús María García dejó clara a los diputados su afición taurina y defendió las enmiendas introducidas en el texto por su grupo parlamentario. «El preámbulo no hace justicia a la realidad social de la región. Sí que hay afición, pero no es una seña identitaria de nuestra comunidad». A partir de ahí, hizo un recorrido histórico por la realidad de la tauromaquia en la región para dejar en manos de la afición su futuro. «Con independencia de lo que podamos hacer desde el Legislativo es la voluntad de las personas la que llena las plazas de toros», dijo antes de recordar que en una década La Rioja ha perdido más de 20.000 festejos. «Quien ha matado a la tauromaquia es la falta de asistencia a las plazas», sostuvo para asegurar que «el PSOE no va a ser quien mate ni quien resucite» a los toros.

Y desde el PP, Noelia Moreno defendió que la tauromaquia sí forma parte del «patrimonio histórico y cultural de La Rioja y de España. En el mundo entero se ve así». Recordó el peso del toro bravo «en las fiestas de muchos de nuestros pueblos» e hizo hincapié en las implicaciones sociales y económicas del toro bravo.

Cerró las intervenciones el consejero de Interior, Conrado Escobar, que tiró de las orejas a quienes anunciaron su abstención. «La libertad no admite equidistancias. Merece ser protegida. Hay que apoyar lo que ahora está en cuestión: libertad y cultura. El Gobierno no tiene dudas».

El PP votó a favor. Los otros 19 diputados se abstuvieron. Alguno sin saberlo... Hubo aplausos y abrazos. En la bancada popular y entre el público.