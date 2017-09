Salud defiende la contratación del médico de Cuzcurrita que llevaba sin ejercer 30 años Del Ojo, en el 2010, se dirige a la Audiencia Provincial de Granada donde fue juzgado y condenado por prevaricación. :: GONZáLEZ MOLERO-ideal La oposición sigue criticando la contratación de Del Ojo, ex concejal de urbanismo del PP condenado por corrupción LUIS J. RUIZ Logroño Martes, 12 septiembre 2017, 10:23

Fue una especie de disección. En seco, sin vísceras (más allá de las verbales) y sin bisturís de por medio. Sobre la mesa de 'autopsias', la contratación de José Luis del Ojo, médico de Cuzcurrita, Ochánduri, Tirgo y Sajazarra, que retomó su actividad médica en La Rioja después dos lustros de trayectoria política (PP) que abandonó al ser inhabilitado judicialmente por prevaricación. Esos son los síntomas del paciente que los diputados y la consejera de Salud, María Martín, trataron de encajar en un diagnóstico rebosante de salud para unos y con síntomas por concretar para otros.

Completamente sano, según la consejera. «Se siguió el mismo procedimiento que con otros candidatos. La administración riojana no ha cometido ninguna irregularidad en su contratación». Según María Martín, Salud era consciente de que tendría que cubrir la jubilación del anterior médico de la zona y empezó a llamar a los inscritos en la lista de empleo. Se constató, dijo la consejera, que «ninguno» estaba disponible para cubrir la plaza y, justo ahí, apareció en recursos humanos el currículum de Del Ojo. En dos días se ofreció a estar trabajando donde fuera necesario... pese a que estaba haciéndolo en Granada. Dicho y hecho. «Se le pidió que se inscribiera en la bolsa de empleo, se comprobó que cumplía los requisitos y que no estaba en las bases de datos de inhabilitaciones». Además, dijo, Del Ojo hizo en el 2010 un curso de reciclaje y tiene el visto bueno de los Colegios de Médicos de Logroño y Granada. «Política ventajista y demagógica», diagnosticó antes de preguntar a los diputados si hubieran actuado igual si la filiación política de Del Ojo fuera otra.

Rebeca Grajea (Ciudadanos) y Nuria del Río (PSOE) le recordaron a la consejera que estaba allí para «informar». «Esto no es demagogia, es nuestro trabajo y este es un caso muy, digamos, curioso. Están siempre con lo mismo, con la demagogia», le recordó una enfadada Del Río.

LAS FRASES Félix Vadillo Portavoz PP «En La Rioja hemos tenido y tenemos a gente trabajando con menos capacitación» Nuria del Río Portavoz PSOE «A este señor se le alinearon todos los astros para llegar al puesto»

Grajea recordó a Martín que Del Ojo sigue sin aparecer en las listas de empleo y pidió a la consejera que explicara «cómo se contactó con los 201 médicos» que figuran en las mismas. No fueron todos, aceptó Martín. Se llamó «a 27», todos dijeron 'no' y, en una situación de «acuciante urgencia» se recurrió a la contratación eventual por un año (susceptible de prórroga) de Del Ojo.

Desde el PSOE Del Río fue más irónica. «A este señor se le alinearon todos los astros para llegar al puesto. Es muy raro que nadie pidiera esa plaza o solicitase una mejora de plaza cuando los contratos que se ofrecen son de poca duración, por días, por semanas...». Ante las preguntas de ambas, la consejera reiteró (y releyó) su argumentación inicial para ahondar en la salubridad de la contratación.

Pero junto a Del Ojo, el protagonista fue Félix Vadillo, portavoz popular en cuestiones políticas además de director de la zona básica de atención primaria en Haro, esto es, el 'jefe' de Del Ojo. Y digamos que en su diagnóstico se notó. «Nadie quiso esa plaza. No hay médicos que vengan a trabajar», dijo en el inicio de una argumentación que fue ganando intensidad poco a poco hasta que decidió hacer de consejera y responder a las portavoces de PSOE y Ciudadanos.

«Del Ojo ha hecho en 10 meses 800 horas de guardias además de su jornada laboral y durante su trabajo no han tenido ni una sola reclamación. Solo agradecimientos», explicó. Recordó que, a día de hoy, es un problema contratar médicos de atención primaria («agradezco que la web de Rioja Salud no esté actualizada con los nombres de los médicos que se incorporan a la bolsa de empleo porque desde el País Vasco y Navarra nos los 'roban'», dijo a modo de agradecimiento a la consejera) y que la llegada de Del Ojo fue no sólo providencial sino un 'gran fichaje'.

Así, además de defender en la comisión de Salud una persecución del médico de Cuzcurrita en Andalucía -«contratan extracomunitarios sin colegiación y probablemente sin titulación y a él en 4 años solo le ofrecieron una guardia en Nochevieja dos provincias más allá de la suya»- completó que, a fin de cuentas, Del Ojo mejorará la medicina riojana: «En La Rioja hemos tenido y tenemos a gente trabajando con menos capacitación que este señor».