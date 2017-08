Domínguez: «La promoción del turismo en La Rioja tiene unos recursos que son ridículos» Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. / L.R. El presidente de la Asociación Riojana de Hoteles: «Esperamos alcanzar una ocupación media en agosto de entre el 65 y el 70 por ciento pero hay que intentar aprovechar todos los recursos de La Rioja» LUIS J. RUIZ Logroño Lunes, 14 agosto 2017, 09:17

Agosto es el mes por excelencia para el turismo riojano. Lo dice Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, integrada en la FER: «Hay turistas los lunes, los martes, los miércoles...». Están, pero se quedan poco. Ese es el gran reto para el sector hotelero riojano: conseguir que los turistas duerman, al menos, dos noches en La Rioja. Sin fórmulas mágicas, Domínguez aboga por aunar esfuerzos, focalizar la promoción en aquellas regiones que más aportan al turismo regional y, sobre todo, aumentar la partida destinada a la promoción. Porque en La Rioja el turismo, lejos de ser un problema, representa «casi el 10 por ciento del PIB autonómico». Un argumento de peso, defiende.

- ¿Cómo está yendo el verano para el sector hotelero de La Rioja? ¿Es dura la competencia de la playa?

- La competencia con la playa es dura, claro, pero el mes por excelencia para el turismo riojano, por mucho que nos sorprenda a los propios riojanos, es agosto. Lo es a nivel nacional y lo es también en La Rioja, ya que obtenemos siempre las mejores estadísticas, incluso por encima de septiembre. La diferencia es que en agosto hay turistas los lunes, los martes, los miércoles... y en septiembre sólo hay los sábados y, con suerte, algún viernes. Ya llevamos varios años en los que agosto es el mejor mes para el turismo riojano. En otoño lo que vendría muy bien al sector es que la industria remontara para poder recibir al viajero empresarial. Pero la industria todavía va a trancas y barrancas en algunas zonas y eso hace que baje la ocupación de domingo a jueves. Sería muy importante ese despegue.

Viviendas turísticas: «No puede ser que no juguemos todos con las mismas reglas» Demetrio Domínguez

- Quizá aún sea pronto para hablar de datos de ocupación, pero ¿cuáles son las estimaciones que manejan para este mes?

- Esperamos alcanzar una ocupación media del 65 o el 70 por ciento, aunque variará por zonas. Hay áreas turísticas en las que se rozarán porcentajes de ocupación del 90 por ciento mientras que en otras serán más bajos. En cualquier caso, esa ocupación del 65 o el 70 por ciento está por encima del resultado de cualquier otro mes. Entre las zonas de más ocupación siempre están Ezcaray, Arnedillo, los pequeños establecimientos rurales y Logroño, que sigue siendo el estandarte del turismo en La Rioja. La cuestión es que La Rioja es tan pequeña que sería muy interesante saber aprovechar toda la diversidad y toda la oferta que tenemos: desde actividades deportivas hasta los recursos de la sierra, el Barranco Perdido... Eso haría, por ejemplo, que el turista pudiera estar un día en Logroño e ir otro a ver la zona de los dinosaurios con sus hijos...

Promoción turística«Hay que cuidar lo que tenemos y después, si hay que ir al mercado internacional, pues vamos» DEMETRIO DOMÍNGUEZ

- Eso ayudaría al reto 'histórico' de los hoteles riojanos, alcanzar una pernoctación media de dos noches.

- Es necesario ampliar las pernoctaciones. No nos tenemos que fijar tanto en los récords de turistas como en la rentabilidad del turismo y eso pasa por ampliar la duración de la estancia. Es un reto importantísimo alcanzar las dos noches de media, pero no es algo fácil. Si lo fuera, todos lo haríamos. Para ello es necesario unir fuerzas entre el sector, las administraciones públicas y las propias las empresas privadas. Incluso los ciudadanos riojanos juegan un papel importante. Nos tenemos que creer todo lo que tenemos. Es una pena que en ocasiones no conozcamos nuestros propios recursos. Muchas veces, cuando hablamos de La Rioja nos centramos en el vino y la gastronomía, pero tenemos mucho más y hay gente que, por ejemplo, de La Rioja Alta que no conoce las cigüeñas de Alfaro, o de La Rioja Baja que no ha estado en el barrio de las bodegas de Haro. O el Barranco Perdido, una gran apuesta del Gobierno de La Rioja y un espacio espectacular que el riojano no conoce. Si estuviera, por ejemplo, en Bilbao, seguro que habría excursiones todas las semanas.

Pernoctaciones: «No nos tenemos que fijar tanto en los récords de turistas como en la rentabilidad del turismo» demetrio domínguez

- Y esas relaciones con el Gobierno de La Rioja, ¿cómo son?

- Hay buena colaboración y muy buena disponibilidad tanto del director general como de la propia consejera y de todo el personal de la Consejería. Es cierto que se nos llena la boca con La Rioja Turismo, con el turismo, pero la promoción en La Rioja tiene unos recursos que son ridículos. Debemos reivindicar más recursos para promoción turística y estamos todo el día viendo de dónde podemos sacar o limar los presupuestos, pero hay que ser realista y no hay dinero para todo.

- ¿Hacia dónde debe mirar esa promoción? ¿Está bien enfocada?

- Nuestro turismo es el nacional, que es el que nos llena no sólo en la hotelería sino todos los recursos vinculados al turismo. Mi opinión es que primero debemos cuidar lo que tenemos y después ir a por los demás. Si el turista principal es el madrileño, el catalán, el vasco, el andaluz y el valenciano, tenemos que hacer un esfuerzo en esas zonas y después, si hay que salir al mercado internacional, pues por supuestísimo que salimos. Con nuestros pequeños recursos, debemos centrarnos en los destinos, en las procedencias, que ya tenemos y que, además, tienen enormes diferencias en relación a otras procedencias. Está muy bien hacer promoción en Galicia, pero hay una muy baja ocupación desde Galicia.

- El sector afronta una nueva realidad con la oferta 'online' de viviendas turísticas. En AirBNB y HomeAway hay más de 800 ofertas de alojamiento, si bien algunos de ellos son casas rurales o apartamentos turísticos regulados. ¿Cómo se percibe esa nueva competencia?

- Es una auténtica barbaridad esa cifra. Es cierto que hay reglamentación autonómica, pero hay que dar un paso más y, por ejemplo, tener en cuenta a los vecinos de las comunidades de propietarios en las que están esos apartamentos o el aspecto fiscal, que al final es donde a todos nos duele. Lo que no puede ser es que todos tengamos unas transacciones y unas obligaciones, como pagar el IVA o a Hacienda, y que estas viviendas no las tengan. Para las arcas nacionales es importantísimo que todo el mundo apoquine. ¿Cuánto es el IVA turístico, el 10 por ciento? Pues el 10 por ciento de esas transacciones deben pagarlo y, además, tienen que declarar los ingresos. Entre todos vamos a intentar que se legalicen estas viviendas. Pero de verdad. Que puedan estar en las plataformas de viviendas turísticas y que cuando haya una transacción económica realmente paguen sus impuestos. Y si hay una contratación de personal para la limpieza, que esté dado de alta. Y si hay un siniestro, que todos los seguros están en regla...

- ¿Entonces no están en contra de toda esa nueva oferta de viviendas turísticas?

- No, no estamos en contra. Estamos a favor de que exista una legislación real para todos y en todos los campos: en el laboral, en el fiscal... Lo que no puede ser es que unos estemos pagando todos nuestros impuestos, como debe ser, y otros no lo hagan. Aquí no jugamos todos con las mismas reglas.