«Prohibir a los docentes de la UR colaborar con la UNIR atenta contra la libertad académica» José María Vázquez, rector de la UNIR. / Fernando Díaz «Algunos piensan que la sostenibilidad económica es un asunto de las administraciones, sin que tengan que rendir cuentas de multitud de titulaciones deficitarias», asegura José María Vázquez, rector de la UNIR CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 1 octubre 2017, 19:59

Esta semana se sorprendía por la declaración de intenciones de la UR de llevar al próximo claustro un documento que, de ser aprobado, supondría la ruptura de cualquier tipo de colaboración entre el campus público y la UNIR. Un texto que, según José María Vázquez, rector del campus privado 'on line', atenta contra la libertad académica y del que, dice, no existen precedentes en España.

-¿Qué opinión les merece la postura de la UR respecto a la UNIR?

- Me parece una clara injusticia porque se nos atribuye una intención torcida que nunca hemos tenido. Las personas que trabajamos en las universidades privadas, como es el caso de la UNIR, tenemos como objetivo sacar adelante la mejor universidad posible y somos conscientes de que es necesario que ese proyecto no pierda dinero, porque si no desaparece. Pero no creo que los profesores, ni el personal de gestión y administración de las universidades públicas tengan una visión más filantrópica del mundo que sus homólogos de las privadas. En ocasiones, da la impresión de que algunos piensan que la cuestión de la sostenibilidad económica es un asunto que concierne a las administraciones públicas, que tendrían una disponibilidad financiera inagotable, con lo que su deber sería únicamente pedir más fondos públicos, sin llegar a rendir cuentas, seriamente, de multitud de titulaciones deficitarias, con programas académicos poco atractivos, que responden, con frecuencia, a los intereses corporativos de los departamentos más fuertes en cada institución. La iniciativa de prohibir que sus profesores colaboren con la UNIR en materias de investigación es un atentado grave a la libertad académica: las autoridades de una universidad realizan una agresión intolerable a esa libertad del profesor cuando ponen vetos, de cualquier naturaleza, en materia de investigación. Esto es claro para cualquier persona con sensibilidad jurídica que distinga entre derecho y mandato de quien ostenta el poder. Ni siquiera un claustro universitario en decisión mayoritaria puede cercenar esa libertad. En suma, esta pretensión que no tiene precedentes en la universidad española, además de ser sumamente injusta, supone un atentado contra la libertad de los docentes que verían limitado el desarrollo de su carrera profesional e investigadora más allá de la Ley de Incompatibilidades.

«Poner vetos es una agresión intolerable y esto es claro para cualquier persona que distinga entre derecho y mandato de quien ostenta el poder»

- ¿Son incompatibles dos universidades en un mismo territorio?

- La evidencia empírica nos dice que no. Y ahora, mucho menos. Muy al contrario es un gran beneficio para La Rioja. La UNIR tiene la aspiración de ser la mejor universidad 'on line' en español y eso claramente tiene un ámbito global. Entre nuestros más de 27.000 alumnos, tenemos estudiantes de más de 90 países y cerca unos 15.000 están en Iberoamérica.

- ¿Conoce ejemplos de colaboración entre dos universidades asentadas en la misma ciudad?

- Desde luego. De lo que no conozco ningún ejemplo, sinceramente, es de una declaración del tipo que ha remitido el equipo rectoral de la UR a su claustro.

- Acusan a la UNIR de querer detraer estudiantes a la UR

- Le respondo con hechos: nunca hemos hecho inserciones publicitarias en La Rioja en prensa o publicidad externa, en marquesinas de autobuses, por ejemplo. Por otro lado, las cifras nos dicen que sólo un 2,2% de nuestros estudiantes son riojanos y que, de estos, son datos del último curso, más de la mitad se matricularon en titulaciones que no ofrece la UR. Al mismo tiempo, de los estudiantes riojanos que estudian en la UNIR títulos que ofrece también la UR, solamente un tercio de ellos tienen menos de 25 años. Lo que supone un 0,4% del número total de nuestros estudiantes. Me parece que las cifras nos exoneran de cualquier otro comentario, salvo el de poner de manifiesto que la UNIR es la universidad privada española con mayor número de alumnos, lo que pienso que se debe atribuir a otros factores y no a que detraigamos alumnos a la UR o a que nos confundan con ella.

- Critican que imparten carreras que ya existen en la UR...

- Nunca ha existido el compromiso de no impartir carreras existentes en la UR. Y las cifras son elocuentes. La UR, si no me equivoco, tiene unos veinte grados y la UNIR dieciocho. Solamente coinciden grados muy generalistas, Derecho, ADE, Trabajo Social, Educación Infantil, Primaria e Ingeniería Informática. En lo que se refiere a másteres oficiales, la UR ofrece este curso alrededor de una docena y nuestra universidad ochenta. No coinciden más allá de cuatro o cinco.

- Cuestionan el acercamiento físico de ambos campus y la confusión que generan los dos nombres.

- Lo sé. Para quien parte del convencimiento de que otra persona o institución quiere perjudicarle, todo lo que esa persona o institución hace le parece que lo realiza de forma insidiosa para dañarle. Reitero que no entra en nuestros planes que nos confundan con la UR. La UNIR tiene su propio proyecto dirigido al mundo hispanoparlante desde La Rioja.

- ¿Cuántos alumnos riojanos hay en la UNIR?

- 296, con una edad media de 33,5 años. De hecho, a los estudiantes jóvenes, recién salidos del instituto, yo les recomendaría que se matriculen en una universidad presencial. Nosotros atendemos una demanda social de personas que trabajan, tienen familia a su cargo o por localización no pueden asistir a la universidad presencial.

- ¿Ha recibido la UNIR algún tipo de ayuda del Gobierno de La Rioja?

- Si se refiere a subvenciones económicas como universidad, ninguna. Sí hemos recibido algunas ayudas en programas de formación de trabajadores de la Consejería de Innovación a los que nos hemos presentado en los últimos años, y por proyectos de investigación en convocatorias de naturaleza competitiva dirigidas y exclusivamente a empresas privadas. El Gobierno de La Rioja apoya la iniciativa privada, que es la mayor generadora de empleo de nuestra comunidad. La UNIR ha creado cerca de 2.000 puestos de trabajo.

- ¿Me podría poner ejemplos de otras universidades que compartan denominación?

- Sí, desde luego, dentro de España tenemos numerosos casos. Empezaré por Cataluña, donde encontramos la Universitat Politécnica de Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya y Universitat Central de Catalunya. En Murcia está la Universidad de Murcia y la Universidad Católica de Murcia, y en Pamplona coinciden la Universidad de Navarra, privada, y la Universidad Pública de Navarra... y nadie se queja ni se confunde.