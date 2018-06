El programa Acompaña2 atiende en su primer año a 1.500 mayores en soledad Conrado Escobar y Celia Sanz, ayer con la trabajadora social y voluntarias de Ventas Blancas. :: Sonia tercero La iniciativa ha permitido a Políticas Sociales identificar a 337 personas del medio rural que precisaban de atención profesional y a medida ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA* RGLASTRA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 4 junio 2018, 22:53

Con el objetivo de «construir una sociedad más sana y más solidaria» nació hace un año el programa Acompaña2 del Gobierno de La Rioja para atender a las personas en situación de soledad no voluntaria, especialmente mayores, una iniciativa que ha atendido ya a casi 1.500 usuarios desde su implantación en el último año, según destacó ayer el consejero de Política Sociales, Conrado Escobar, quien compareció acompañado por la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz; una trabajadora social y dos voluntarias del programa.

«Nuestra aspiración es que ninguna persona mayor se sienta sola y hemos querido abordar el problema con todos los recursos a nuestro alcance», destacó Escobar sobre esta iniciativa, incluida en la Agenda para la Población 2030, e impulsada gracias al trabajo comunitario de los agentes sociales y colectivos de cada municipio, liderados por los trabajadores sociales. Y a estos últimos se dirigió el consejero: «Gracias a la inmensa labor de los trabajadores sociales se ha logrado identificar a una población diana de 337 en el medio rural que necesitaban una atención profesional e individualizada», destacó Escobar, quien explicó que este colectivo ha liderado el trabajo colaborativo con los agentes sociales -trabajadores municipales, sanitarios, docentes o representantes de instituciones religiosas- y entidades -Cruz Roja, UPD, Afammer, Cáritas, Federación Riojana de Municipios, Federación Riojana de Voluntariado y Obra Social La Caixa- implicados en la iniciativa.

337 usuarios en atención psicosocial, que incluye valoración de la situación de soledad, sesiones individuales con el trabajador social y proyectos individualizados y sesiones en pequeños grupos. 554 personas han participado en promoción y desarrollo personal, con actuaciones como la creación de pequeños grupos de intercambio y opinión, la realización de talleres y encuentros abiertos. 441 usuarios en dinamización y sensibilización social. 98 personas atendidas en compañía-voluntariado. 3 505 riojanos con teleasistencia, un servicio que se ha mejorado. 4 personas hospitalizadas en fase terminal atendidas desde la Fundación Tutelar y la Fundación Canfranc, que junto a Kaipacha Inti y Acompaña Rioja atiende a 76 personas en nueve residencias.

«Hemos puesto el foco en el medio rural, donde la soledad no elegida es una situación muy común y donde contamos además con una ratio de trabajadores sociales muy favorable, con menos de 1.500 habitantes para cada uno», admitió el consejero, quien avanzó que el programa se va a desarrollar también en ciudades como Logroño.

«Se trata de crear espacios en los que la gente pueda juntarse para realizar actividades de ocio como gimnasia, talleres de memoria, etc... Son gente mayor a la que si no le das algo, muchas veces no salen de casa», destacó, por su parte, Marta Alguacil, trabajadora social en el valle del Jubera de la Agrupación de Municipios de Agoncillo, quien alertó de que «la soledad es un gran problema en todos los valles de La Rioja, especialmente en invierno».

En el mismo diagnóstico coincidieron María Ángeles Chicote y Nely Montalvo, dos vecinas de Ventas Blancas que se apuntaron como voluntarias del programa Acompaña2 y que en su municipio se ha traducido en un taller de gimnasia que se celebraba una vez a la semana. «Ha ido gente de 86 años y más que salía de casa para acudir a la gimnasia», explicó Nely Montalvo, quien, tras agradecer al Gobierno la iniciativa, no perdió la oportunidad de reclamar más recursos: «En los pueblos pequeños somos una piña, pero tenemos pocos recursos y nos gustaría que hubiese más actividades y más días a la semana para que se ilusione la gente y algunos puedan volver y no desaparezcan los pueblos; hoy, la casa en la que se muere un mayor, se queda vacía». En el mismo sentido, se pronunció María Ángeles Chicote: «Nos gustaría que hubiese más cosas, como charlas y talleres de manualidades o de cocina; estamos para colaborar y para lo que haga falta».