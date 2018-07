Un profeta en su tierra López de Silanes, ayer en la UR, flanqueado por Pérez Sáenz, Ceniceros y Rubio. :: Juan Marín José Luis López de Silanes alardea de riojanismo al recibir la Encomienda de la Orden del Mérito Civil de España ROBERTO GLEZ. LASTRA Miércoles, 11 julio 2018, 23:25

Orgulloso, feliz y con un punto de emoción en la voz a la hora de las dedicatorias, José Luis López de Silanes (Haro, 1946) irradió riojanismo durante la ceremonia de entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil celebrada ayer en el Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja (UR).

«Lo que me llena de satisfacción y de alegría es que viene de los riojanos, de mi gente, que reconocen todo el trabajo de mi trayectoria profesional, en la que siempre he hecho todo lo que he podido por ayudar al desarrollo económico y social de La Rioja», confesó el homenajeado, quien no olvidó agradecer «a la Delegación del Gobierno, al actual delegado, José Ignacio Pérez Sáenz, y a su antecesor, Alberto Bretón, por haber hecho esta propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación», en referencia a una concesión rubricada el 6 de diciembre del pasado año.

Flanqueado por el jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros; el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez Sáenz, y el rector de la UR, Julio Rubio, López de Silanes, presidente del Grupo Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), del Consejo Social de la UR y presidente honorario de Campus Íberus, insistió en que «estoy muy orgulloso de ser riojano y el apellido López de Silanes, que procede de Cellorigo, es uno de los más antiguos de esta tierra; de hecho el primero, Petrus López de Silanes, lo podemos encontrar en los archivos del Monasterio de San Millán en un documento del año 1170». Y tras compartir la condecoración con su familia -«con mi mujer, Rosa; mis hijos, Isabel y Pablo, y mis hermanos»-, con la UR, con los profesores que ha tenido en su vida y con sus colaboradores actuales, el homenajeado remachó: «Tengo que desmentir lo de que nadie es profeta en su tierra, porque los riojanos sí sabemos demostrar el agradecimiento a los nuestros».

Por su parte, Pérez Sáenz, tras resaltar del homenajeado que «es un riojano practicante», recordó que «el mérito de la solicitud es del anterior delegado del Gobierno, una herencia que he recibido, pero de la que participo plenamente y que comparto enormemente», aseveró, para destacar que «ésta es una condecoración por los servicios al Estado, a España, y por lo que me parece más importante aún, por una conducta ejemplar».

Finalmente, Ceniceros alabó a López de Silanes como un «hombre entregado a su empresa, pero también a los trabajadores y a toda la sociedad», en la clausura del acto en el que estuvieron también presentes, entre otras autoridades, la presidenta del Parlamento regional, Ana Lourdes González, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado.