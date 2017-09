Por ser una profesora excelente María Jesús Sauca Fernández posa en un aula. :: ANDREA ARAGÓN María Jesús Sauca Candidata a Mejor Docente de España 2017 DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 29 septiembre 2017, 15:46

Entre los más de 70 docentes de Educación Secundaria finalistas en los Premios EDUCA ABANCA 2017, la logroñesa María Jesús Sauca Fernández es la única riojana. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza, y antes estudiante en Compañía de María y Marianistas, María Jesús lleva ejerciendo como profesora de Inglés 27 de sus 53 años en el Bachillerato Intercongregacional Santa María, aunque ahora imparte clases de Lengua Castellana y es directora de la ESO.

Alumnos, padres o compañeros pueden presentar la candidatura al premio de Mejor Docente de España, que se resolverá en el 2018 durante el I Congreso Mundial de Educación. De momento, entre las más de mil presentadas entre las diferentes categorías, por nivel educativo, se ha realizado una primera criba, que a principios del año próximo será más selectiva, y en la que está Sauca. «Lo que más valoro es que han sido mis propios compañeros quienes han presentado mi candidatura. Entiendo que han considerado que he sido profesora, tutora y, ahora, directora, pero la relación en el centro va más allá de lo laboral, es algo más humano», afirma María Jesús, quien se describe como una profesora «con experiencia, carácter y empatía».

«Tratamos de que no sólo importe que aprendan, también sus problemas»

«No me importa trabajar los lunes o en septiembre, pero es algo que se contagia en nuestro claustro porque disfrutamos con nuestro trabajo, tenemos verdadera vocación», asegura esta profesora logroñesa. Tampoco esconde que su profesión es su pasión: «Lo que me gusta es dar clase. Y tengo ex alumnos que llevan a sus hijos al centro y también les doy clase. Intento conocer a todos los alumnos para poder llamarlos por su nombre».

Como secreto para relacionarse bien con los chavales propone «ponerse en su pellejo» porque «yo no he olvidado lo que es ser adolescente». «Sólo hay que transmitir que le importas, a partir de ahí la relación es fácil. Tratamos de que no sólo importe que aprendan, también sus problemas. Esa es la seña de identidad del centro educativo. Hay que saber cómo se comporta un alumno, si no atiende o molesta seguramente es porque tiene problemas», advierte María Jesús. El premio, no obstante, al margen del reconocimiento que supone por parte de sus compañeros, no le quita el sueño. «No había oído nunca hablar de él y tampoco me preocupa. No lo sabe ni mi madre ni mis alumnos. Es más, me da hasta un poco de vergüenza», confiesa.