Hace un mes comentábamos en este espacio la aprobación de la nueva normativa de agricultura ecológica, lo que implicaba para el sector y el complejo y largo proceso que había llevado. Más transparencia, menos fraude y más seguridad para los consumidores que adquieren estos productos, sobre cuyas producciones el Ministerio de Agricultura acaba de publicar los datos del 2017.

El agro español continúa avanzando por el camino de la agricultura y ganadería ecológica, con una aumento del 3,1% de la superficie cultivada con respecto al 2016, lo que se traduce en algo menos de 2,1 millones de hectáreas. Esto nos consolida en el primer lugar del ranking europeo y el quinto a nivel mundial. Es importante destacar que la mitad de esta superficie está orientada a producciones ganaderas, ya que corresponden a pastos permanentes. El resto, está dividido a partes iguales entre cultivos permanentes, como son frutales, olivar, viñedo, etc. y cultivos no anuales, como cereales, leguminosas, hortícolas, etc.

Además, también ha subido el número de operadores, que se ha visto incrementado en un 5,3% hasta cerca de los 44.000, con una subida de productores del 4,2%, del 12,8% en industrias, del 28% en importadores, el 49% exportadores y el 22% mayoristas.

En La Rioja la superficie en ecológico ascendió en el 2017 a más de 4.900 hectáreas, de las que 2.108 son pastos permanentes; 2.402, cultivos permanentes y solo 392 son arables. En total, 338 operadores gestionan este sector en la región.

Para la definitiva consolidación de este modelo de producción y consumo, es imprescindible la confianza, para lo que la administración debe garantizar el exhaustivo control del fraude. En este sentido, el número total de controles oficiales realizados en el 2017 ha sido de 48.166. Especialmente delicada es la entrada de productos ecológicos de países terceros, sobre cuyas partidas se han acometido 1.633 inspecciones.

El 8,2% han dado resultados desfavorables, lo que afecta al 3,4% de los operadores.