- Usted siempre ha pedido dos legislaturas.

- Sí, eso si lo he defendido y también que yo más de dos mandatos no estaría. Pero es que ese es un asunto que está recogido en el acuerdo con Ciudadanos, lo mismo que lo de los aforamientos, un pacto que vamos a llevar adelante y que vamos a cumplir.

- ¿Serían necesarias unas primarias o como quiera llamársele al proceso para designar a los candidatos del PP o no? ¿Se presentaría usted en ese caso?

- Pues no lo sé, yo de las primarias no tengo muy buenas impresiones, pero no solo yo porque quienes las inventaron parece que tampoco.

- Pero ese punto estaba recogido también en el pacto con Ciudadanos, no sé si en el texto pero, al menos, sí en el contexto.

- De momento ya veremos a ver si ellos hacen primarias. Nosotros ya las hemos hecho a la riojana y, además, dejando presentarse a todo el que quisiera que eso es mejor que las primarias incluso.