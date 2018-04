PRESUPUESTO Y PENSIONES

En los años sesenta, en un famoso casino de Las Vegas, un jugador afortunado llevaba varios cientos de miles de dólares ganados. Ante el peligro inminente de que abandonara el juego y se llevara las ganancias, el responsable de mesa se tocó la punta de la nariz y el jefe de sala le contestó, pellizcándose el lóbulo de la oreja derecha. Era urgente y primordial localizar un «gancho». Esa noche, como todas, actuaba «blue eyes» así que el jefe de sala, sudando, le pidió el favor, y Frank Sinatra aceptó.

Algo similar le ha pasado al Partido Popular. Ante las continuas protestas de pensionistas, no olvidemos que son casi nueve millones de votantes, ha necesitado la colaboración necesaria de un gancho, Ciudadanos. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. En este Proyecto de Ley se da un cambio de sentido al Sistema de Pensiones y, sobre todo, a la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones aprobado para este ejercicio. Hay que decir que las modificaciones de estos presupuestos son únicamente para aplicarlas este año y que no modifican en nada, en principio, la ley 23/2013.

Las pensiones mínimas y las no contributivas suben un 3%; las pensiones hasta 700 euros suben 1,5% y las que se encuentran entre 700 y 860 euros, el 1%. Las de viudedad suben su base reguladora al 54% y se prevé que en dos años estén al 60%. Quedan exentos de tributar en la declaración de la renta los que ganen menos de 14.000 euros. Por tanto a estos pensionistas ya no se les retendrá nada en la pensión mensual. Y los que ganen entre 14.000 y 18.000 euros cotizarán menos en el IRPF. De todo esto se van a beneficiar 6,73 millones de pensionistas. Son buenos incentivos para las pensiones bajas y no contributivas, pero dejan huérfanas a las pensiones más altas que son precisamente las que más han cotizado y que cada día se diferencian menos de las otras pensiones debido a que siempre, y con todos los gobiernos, las mejores subidas son para las demás. Puede que esto a la larga desincentive cotizar al máximo y la gente busque mecanismos para ahorrarse ese dinero.

Los presupuestos están preparados y lanzados a la opinión pública. Ahora queda lo más difícil: aprobarlos. El PP solo cuenta con Cs, el PSOE está en el 'no es no', el PNV se aferra al 155 para no apoyar (vaya papelón después de haberle regalado el cuponazo) y los de Podemos se entretienen en las barricadas. La jugada del PP no es mala, ha sido un movimiento de ajedrez interesante, porque ahora las grandes manifestaciones de los pensionistas de Bilbao tendrán que dirigir las quejas al PNV. ¿Y en el resto de España.?¿A quién creen los del PSOE que les van a echar la culpa de que las pensiones no suban?

Frank Sinatra se acercó a la mesa y se sentó al lado de la esposa del jugador afortunado. Le sonrió y le dio conversación durante horas. Mientras el marido insistía en marcharse y asegurar sus ganancias, ella le animaba a seguir jugando. ¡No podía perder la oportunidad de una velada con La Voz. Cuando el casino recuperó el dinero, el responsable de mesa se tocó nuevamente la punta de la nariz y Frank Sinatra tomó la mano de la señora, se la besó y le dijo: «Good bye, my lady».