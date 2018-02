El Presupuesto del 2018 queda aprobado con la incorporación de la mitad de las enmiendas El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, conversa con Diego Ubis (Cs) en presencia de Ana Carmen Sainz (Podemos). :: juan marín Las Cuentras entrarán en vigor el 1 de febrero tras un pleno que sólo acordó una modificación en la Ley de Acompañamiento: rebajar el sueldo de la presidenta del Parlamento de La Rioja TERI SÁENZ LOGROÑO. Sábado, 3 febrero 2018, 00:18

La Rioja ya cuenta oficialmente con Presupuestos para este año. El proyecto de Ley cumplió ayer su trámite final con el debate de las enmiendas parciales tras superar en diciembre el escollo de la petición de retirada por parte del PSOE y Podemos que desbarató la abstención de Cs, de manera que las Cuentas serán efectivas en febrero con su publicación en el BOR.

El paso dado ayer fue también la última ocasión de introducir modificaciones postreras. Y todo ello, después de unas intensas semanas de negociaciones a múltiples bandas que se saldaron con el consenso en un buen puñado de las mejoras formuladas inicialmente. De las 359 registradas a las Cuentas del Ejecutivo de Ceniceros, ya habían logrado incorporarse en fase de comisión 130, incluidas la totalidad de las del PP y Cs, tanto a título individual como de forma conjunta. La sesión de ayer se centró, por lo tanto, en discutir las 211 que quedaban vivas -descontadas las retiradas previamente- con el sello del PSOE (149) y Podemos (62). Los primeros lograron hacer prosperar una docena por diez del partido morado, haciendo así que prácticamente el 50% de las iniciativas sugeridas al principio del trámite se hayan asumido finalmente desplazando y ajustando partidas de unas Cuentas que ascienden este ejercicio a 1.513 millones de euros (el 4,2% más que en el 2017).

En ese contexto, los cuatro grupos mostraron una satisfacción (más o menos efusiva en función de la bancada) por hacer valer su influencia en los Presupuestos. «La mejor política social es la que puede pagarse, no la que puede prometerse», aseguró el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, destacando no sólo el grado de realismo que a su juicio presentan sino «la mejora en la vida de los riojanos que van a permitir». Su homóloga socialista fue mucho menos condescendiente. «Hemos logrado corregir, aunque sólo sea un poco, un mal proyecto que no soluciona los problemas de La Rioja», se felicitó Concepción Andreu con un sabor agridulce que también compartió Ana Carmen Sainz (Podemos) en tanto que «no se puede dar la vuelta a las Cuentas con enmiendas parciales porque el problema es mucho más profundo y tiene un nombre: Partido Popular». En ese misma frontera de la victoria incompleta se situó Diego Ubis, ejemplificando esa sensación en los cambios introducidos en el reparto de subvenciones que obligan ahora a su fiscalización. «Es hora de cambiar el modelo productivo de la región, y eso pasa por una reestructuración de la ADER», sentenció el portavoz de Cs para advertir de que su formación no cejará en hacer cumplir al Gobierno el compromiso pactado para permitir dar luz verde a las Cuentas y que incluye, entre otros puntos, la incorporación de un grupo de expertos en este semestre y un cambio en la gerencia que ahora ostenta Javier Ureña. El consejero de Hacienda se resistió a centrar ahí el foco. «El Gobierno de La Rioja habla de políticas, no de personas», atajó un Alfonso Domínguez que prefirió loar las virtudes de un Presupuesto «necesario para una comunidad que crece, crea empleo y está entre las que disfrutan de una mejor calidad de vida».

El pleno aprobó 22 de las enmiendas que llegaron vivas a la sesión: 10 de Podemos y 12 del PSOE Cs insiste en que el PP está obligado a cumplir el pacto que facilitó tumbar las enmiendas a la totalidad y sacar adelante las parciales LAS FRASESJesús Ángel Garrido PP «La mejor política social es la que puede pagarse, no la que puede prometerse, y estas Cuentas mejoran la vida de los riojanos» Concepción Andreu PSOE «Hemos logrado corregir con nuestras enmiendas, aunque solo sea un poco, un mal texto que no soluciona los problemas de La Rioja»Diego Ubis Ciudadanos «Es hora de cambiar el modelo productivo de la región, y eso pasa por reestructurar la ADER» Ana Carmen Sainz Podemos «No puede darse la vuelta a las Cuentas con enmiendas parciales; el problema es más profundo y se llama PP»

El diálogo desplegado primero en comisión y luego en pleno con el menudeo de las enmiendas parciales tampoco eximió a la sesión de ciertas dosis de tirantez. Una tensión que tuvo su punto álgido con la negativa de la presidenta de la Cámara, Ana Lourdes González, a votar las iniciativas de forma conjunta tras una reunión fallida para agilizarlo -al parecer, y según las versiones, ella acudió a una sala y la oposición a otra- que zanjó la consejera de Presidencia en pleno guirigay. «Démonos una segunda oportunidad», propuso Begoña Martínez para sintetizar una sesión que aún así se prolongó más de seis horas.

El fuego ya estaba en parte prendido. Lo habían encendido previamente Francisco Ocón y Jesús Ángel Garrido con un intercambio de acusaciones que reverdeció disputas clásicas. «Sólo podemos cambiar partidas porque, al contrario de lo que ocurre con la contabilidad del PP, no podemos sacarnos dinero de la manga», espetó el líder socialista afeando la «arbitrariedad y el clientelismo» ejercido en la comunidad durante décadas. «El PP es sinónimo de corrupción y saqueo de las arcas públicas», remachó. «Alucino», replicó Garrido instando al PSOE a «estar callado» en vista de la coyuntura que vive en Andalucía en el caso de los ERE. «Sus enmiendas -añadió volviendo al ámbito doméstico y dirigiéndose a Ocón- son una estafa política porque vulneran la estabilidad presupuestaria».