El presidente del TSJ de La Rioja ironiza sobre Puigdemont: «La Gente es libre de viajar» Marca, quien vivió 25 años en Cataluña antes de presidir el TSJ riojano, ha considerado que la Declaración Unilateral de Independencia fue "vergonzosa y vergonzante" LA RIOJA Martes, 31 octubre 2017, 13:44

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, ha ironizado hoy acerca del desplazamiento del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, a Bruselas: "La gente es libre de viajar".

Marca, quien vivió 25 años en Cataluña antes de presidir el TSJ riojano, ha considerado que la Declaración Unilateral de Independencia fue "vergonzosa y vergonzante".

Lo primero porque "no tenían legitimidad, no habían sido nombrados los políticos catalanes para hacer esa declaración, no tenían el consenso social y el mandato".

Y "vergonzante" porque "qué declaración de independencia no se sabe si se ha hecho" y "no tiene ninguna eficacia, más allá de la publicitación de sus intereses personales y políticos", ha explicado Europa Press.