La presidenta del Parlamento anima a los niños a trabajar en la tolerancia, el respeto y la convivencia

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, ha apelado hoy a la necesidad de trabajar en valores como la tolerancia, la compresión, el respeto y la convivencia para fomentar y aumentar la confianza. González ha presidido el Pleno infantil «Diputados por un día», organizada por Aldeas Infantiles y en la que han participado 44 alumnos de Haro y Moncalvillo, cita la agencia Efe en un comunicado.

La presidenta de la Cámara legislativa ha valorado esta iniciativa, en la que, desde los escaños, los escolares han debatido y reflexionado sobre «la importancia de confiar en uno mismo, en los demás, y en el mundo en el que vivimos para prevenir la violencia y el aislamiento infantil».

Durante el acto, los 44 alumnos de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Vega de Haro y de los centros de Medrano y Viguera del CRA de Moncalvillo se han comprometido a confiar en sí mismos, a no avergonzarse de cómo son y a no decir: esto no lo puedo hacer.

Los escolares han elegido la mejor propuesta de entre las presentadas con el objetivo de mejorar la confianza para combatir la violencia y el aislamiento infantil.

El acto, en el que también han participado los consejeros de Educación, Alberto Galiana; y Política Social, Conrado Escobar, se incluye en el programa «Abraza tus Valores» de Aldeas Infantiles, que pretende aportar recursos emocionales a los niños para mejorar su seguridad y autoestima, fomentar que se sientan integrados en su entorno y evitar casos de aislamiento, exclusión y de acoso escolar.

En busca de una vida plena

González ha felicitado a Aldeas Infantiles por el importante trabajo que llevan a cabo en toda España con este programa, que promueve que «reflexionéis sobre valores fundamentales, como la confianza, y que estéis mejor preparados para tener una vida plena, libre de violencia, en una sociedad en la que vais a tener la oportunidad de ser vosotros mismos».

Ha resaltado la importancia del valor de la confianza y cómo este valor puede ayudar a erradicar el acoso escolar, prevenir la violencia y el aislamiento infantil.

González también calificado de «muy acertado» este programa de Aldeas Infantiles, que contribuye, ha incidido, en que ningún niño vaya al colegio con miedo, dado que, «si uno confía en sí mismo, confía en los demás y es más difícil que sea víctima de cualquier tipo de violencia».

Ha explicado a los escolares que «tener confianza en uno mismo es fundamental para el correcto de vuestra personalidad» y «los compromisos que hoy presentáis en este pleno son el resultado de un trabajo previo, en el que »habéis aprendido que la confianza en uno mismo es necesaria para superar cualquier obstáculo en la vida«.

Familia, amigos y profesores

Además, ha recalcado que también es necesario tener confianza en otras personas como en la familia, los amigos o los profesores. El Parlamento considera, ha agregado, que «si los niños reflexionáis, con la ayuda de vuestros profesores y familiares, sobre valores como la confianza, vais a estar preparados para tener una vida plena, libre de violencia y vais a tener la oportunidad de ser vosotros mismos».

La Cámara legislativa espera que, con esta experiencia, que «hoy cerráis en el Parlamento, hayáis aprendido a confiar en vosotros mismos y a no rendiros nunca».

«Por nuestra parte -instituciones, centros escolares y familias- nos comprometemos a ayudaros para que salgáis vencedores en la carrera de la vida«, ha recalcado la presidenta del Parlamento

El presidente de Aldeas Infantiles, Pedro Puig, ha indicado que, con este programa educativo, esta organización busca aportar a los niños recursos emocionales y relacionales para que descarten la violencia en sus acciones.

Puig se ha referido a un reciente informe de la UNESCO, según el cual uno de cada cinco niños sufre acosos en la escuela cada año, por lo que «eliminar la violencia en todas sus formas -ha precisado- es uno de los compromisos que Aldeas asume como organización», que, además, cree que «la violencia puede evitarse y prevenirse y la confianza es un valor que puede ayudar a conseguirlo».

Ha subrayado que uno de los puntos claves frente al acoso escolar es la prevención y ha indicado que, desde la experiencia de Aldeas Infantiles en proteger a niños en vulnerabilidad, «hemos constatado que la solución no pasa únicamente por actuar cuando se produce el fenómeno, sino que hay que apostar por una educación en valores, fundamentada en la defensa de los derechos de la infancia».

Tras la intervención de la presidenta del Parlamento y del presidente de Aldeas Infantiles, los portavoces de los centros han compartido las reflexiones que han trabajado en clase con el resto de sus compañeros.

Sofía Capellán y Xabier Ortega, en representación de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Vega, y Miren González y Gerardo Santibáñez, por parte de los centros de Medrano y Viguera del CRA Moncalvillo, han anunciado una serie de compromisos y se ha abierto el turno de votaciones.

Relación de confianza

Además del compromiso ganador, las propuestas más votadas con el objetivo de mejorar la confianza para combatir el aislamiento infantil han sido «hablar con los padres, profesores y confiar en ellos para pedir ayuda cuando no sepamos cómo actuar o nos sintamos frustrados».

Otras propuestas han sido «confiaremos siempre en los demás tratando de ayudar y facilitando que ellos confíen en nosotros; así la ayuda será mutua»; «a partir de ahora voy a confiar, no voy a tener miedo de atreverme a probar cosas nuevas, porque se aprende de los aciertos y de los errores»; y «a partir de ahora no voy a negar mi ayuda a alguien que pueda necesitarla, ya que significa que confía en mí y no puedo quebrantar su confianza».