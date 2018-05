«Nos preocupa el coste, pero más la pérdida de oportunidad para otros pacientes» José Miguel Acitores. :: S.T. «Con una sencilla llamada conseguiríamos tener un mes más de actividad asistencial para los ciudadanos», asegura Acitores José Miguel Acitores Director Área de Salud MAITE MAYAYO Logroño Lunes, 21 mayo 2018, 22:01

El director del Área de Salud, José Miguel Acitores, ofrece su punto de vista sobre el problema e indaga sobre las consecuencias y las medidas.

-¿Se han rebajado los índices de ausencia a las consultas?

-Estamos en el 8,1% pero aún así son 17.374 citas perdidas, lo que supone la actividad en consultas externas de un mes. Aparte del coste económico, es una pérdida de oportunidades para otras personas que tienen que seguir esperando pudiendo ser vistas antes. Hay que pensar que con una sencilla llamada telefónica para anular, conseguiríamos tener un mes más de actividad asistencial para pacientes.

«La Consejería de Salud está tratando de averiguar por qué no han acudido a la cita»

- Tal vez no se pueda atribuir toda la culpa al paciente, si el sistema fuera más ágil y no diera citas para 3 o 4 meses...

-El sentido común te lleva a pensar que si la cita la dan para 20 días es más fácil que se acuda que si la dan para 3 meses, pero no está tan claro. Hemos tenido especialidades con esperas de siete días y hemos obtenido los mismos porcentajes de pacientes que no acuden. Es un análisis complicado. Creo que está más en relación con las especialidades. Si ves las cifras, verás que depende más de las patologías que del número de personas que estén en lista y de la espera que tengan para esa consulta. Curiosamente, verás que avisamos y aún así solo conseguimos que el 2,3% anule la visita. El resto ni la anula ni nos dice nada pero no va. Ahora estamos intentando averiguar por qué no han acudido las personas a las citas.

-¿Por qué dice que es un análisis tan complicado?

-Porque lo que hacemos para Dermatología no vale para Alergología. Que el 11,4% de Alergología no acuda porque los han citado en 15 días y les han desparecido el proceso el día 14 me puede preocupar hasta cierto punto, pero sí me preocupa que no hayan venido porque la espera es tan larga que se han buscado la vida por otra vía. Muchos pueden haber acudido a Urgencias. Tenemos que acudir a vías más imaginativas. Lo más fácil es el SMS pero tiene un efecto limitado.

- ¿Cuál es el coste económico?

-No hemos estimado el coste porque lo importante no es eso sino la oportunidad. El facultativo está exactamente igual venga o no el paciente y la estructura también. En un sistema público lo importante es la pérdida de oportunidad.

- Pero lo pagamos todos.

-No es gratis; sin duda tiene un coste. Es una tema que nos preocupa pero, sobre todo, la pérdida de oportunidad que supone para otros pacientes y que podrían adelantar un mes la cita.