Un premio a los mejores de la UR

Juan Marín El Consejo Social de la Universidad de La Rioja entrega sus premios animando a sus alumnos a "la excelencia" LA RIOJA Logroño Viernes, 16 febrero 2018, 17:53

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja (UR), ha entregado hoy sus premios, que cumplen su décima edición, en un acto en el que el presidente de este organismo, José Luis López de Silanes, ha conminado a toda la comunidad universitaria a buscar la excelencia.

En la entrega de premios han participado también el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y al rector de la UR, Julio Rubio.

Esta convocatoria de premios reconoce a los mejores estudiantes, así como las mejores prácticas de la comunidad universitaria, en su actividad docente e investigadora, y también su capacidad de transferencia de conocimiento.

"Con la organización de estos premios -ha destacado López de Silanes-, desde el Consejo Social tratamos de promover también una mayor colaboración entre la universidad y la sociedad, que es una de las principales misiones que tiene asignado este centro", ha dicho.

El presidente del Gobierno regional, Josñe Ignacio Ceniceros, ha considerado que los Premios del Consejo Social reflejan "la pujanza, vitalidad investigadora y vocación internacional" de la UR y "ahondan y refuerzan las vinculaciones recíprocas" entre el campus y la sociedad riojana.

"Es indudable que nuestra Universidad cumple una función social, pero podemos ir más allá y avanzar juntos hacia una economía del conocimiento que nos permita mejorar nuestra competitividad e internacionalización", ha afirmado Ceniceros.

Una UR más moderna

Por ello el Gobierno de La Rioja ha favorecido un nuevo marco de relaciones con la UR para buscar "una universidad más moderna, mejor conectada al entorno, que contribuya al crecimiento y bienestar por el fomento de la I+D+i y la transferencia del conocimiento para impulsar el tejido productivo y tener más cohesión social".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de La Rioja trabaja en el desarrollo del V Plan de I+D+i y en el fortalecimiento del Sistema Riojano de Innovación, y, entre las medidas que se van a adoptar, figuran fomentar la incorporación de jóvenes doctores a proyectos de investigación.

También, a través de la ADER, se convocarán 60 nuevas becas de I+D para el periodo 2018-2020 e intensificar las ayudas para proyectos de investigación que cuenten con la participación de la Universidad de La Rioja.

Para el presidente, ha concluido, estos premios contribuyen a dar visibilidad al "nuevo escenario abierto" en las relaciones del Gobierno y la UR.

El rector de la UR, por su parte, ha destacado que el Consejo Social de la UR es "un órgano colegiado, con competencias bien definidas, al que su presidente, José Luis López de Silanes, ha dado «un impulso muy especial, en particular promoviendo la creación y mantenimiento de estos premios".

Ha considerado que los premiados son "un ejemplo" para "para presentar a la UR como lo que realmente es: la sede del conocimiento en la que las iniciativas individuales se conjugan con estrategias colectivas, siempre teniendo como fin el bien común".

Los premiados

El fallo del jurado de los premios ha concedido el de la categoría "Colaboración universidad-empresa" a Bodegas Riojanas, de Cenicero, que colabora con la UR en el programa de cursos de verano, ha suscrito contratos de grupos de investigación, participa en proyectos de innovación y contrata trabajadores a través de la bolsa de empleo de este centro.

El premio al estudiante se ha concedido a Jonatan González García, graduado en Estudios Ingleses con 21 matrículas de honor y 9 sobresalientes, Premio Extraordinario Fin de Grado 2014-2015, Premio a la Excelencia académica (Artes y Humanidades) del Gobierno de La Rioja y Premio Extraordinario Fin de Máster 2015-2016 en Estudios Avanzados en Humanidades (especialidad en Estudios Ingleses).

Este joven ya es autor de varios artículos científicos, actualmente tiene un contrato de investigación en la UR y trabaja en la coedición de una obra del hispanista Robert Southey para una editorial británica.

El premio a la innovación docente ha recaído en la profesora Clara Jiménez Gestal, del Departamento de Matemáticas y Computación, por la coordinación del proyecto "Virtualización de asignaturas del Máster en Formación del Profesorado".

Este grupo de trabajo ha realizado los cambios necesarios para que el máster de profesorado se imparta, en parte, a través de internet, para facilitar así la matrícula de trabajadores.

El premio al investigador menor de 40 años ha recaído en el ingeniero Fernando Antoñanzas, uno de los investigadores más destacados de la UR, con 26 artículos publicados en revistas internacionales y otros reconocimientos a su trabajo en el campo de las energías renovables.

No ha podido asistir a la entrega del premio porque actualmente realiza una estancia de trabajo en la Universidad Católica de Chile.

Se ha concedido el premio al equipo de investigación "consolidado" al grupo de 5 investigadores "Modeling and Simulation in Science and Engineering", que trabaja en la aplicación de la simulación a diferentes sectores económicos.

Este es el grupo que más patentes ha registrado en toda la UR, 72, además de haber publicado 75 artículos y dirigir 38 tesis doctorales.

Por último, el premio a la transferencia del conocimiento se ha concedido a la profesora de Derecho Eva Tobías, por su trabajo en el "Diagnóstico de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de La Rioja".