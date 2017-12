Hoy el premio es para él El vendedor de la ONCE Eugenio Ortiz (2º por la izquierda), junto a Muñoz, Mirpuri y Lorenzo.GASCO Eugenio Ortiz Lanas Mejor Vendedor de la ONCE-Rioja 2017 J. I. GASCO Martes, 19 diciembre 2017, 01:00

Tan sólo han transcurrido cinco años desde su ingreso en la Organización Nacional de Ciegos y ya ha recibido el galardón 'Mejor Vendedor de la ONCE- Rioja de 2017'. Eugenio Ortiz Lanas, de 50 años, de Logroño aunque vecino de Nájera, recibió el premio con motivo de los actos de Santa Lucía, patrona de los invidentes.

Ortiz, de profesión soldador de mantenimiento, ingresó en la ONCE en el año 2013 al presentar problemas de audición.

La concesión del galardón, que se llevó acabo este fin de semana en un almuerzo multitudinario en el restaurante Delicatto, de Logroño, reunió a unos trescientos afiliados a la ONCE, en su mayoría ciegos, deficientes visuales, y otros afiliados, acompañados de sus respectivas familias.

«En la N-232 había muchos camioneros que eran clientes. Ahora no pasan»

Acudió a la celebración el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, junto al secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo García, el presidente del Consejo Territorial de La Rioja, Javier Muñoz Ruiz, y su delegada en la región, Estefanía Mirpuri, entre otras autoridades.

«Recibí este premio, con mucha ilusión. Es algo por lo que estoy muy agradecido. A pesar de mi corto periodo de permanencia en la ONCE, la Organización me recibe cada día con los brazos abiertos», afirmó el acreedor del premio, Eugenio Ortiz Lanas.

Confesó también que «ya en el pasado año, en el 2016, fui propuesto para este premio, y me negué a recogerlo. Creo hay otras personas, igual de merecedoras que yo, del galardón. Y este año, ante la insistencia, lo recogí, y lo recibí con mucha ilusión».

«Me gusta mucho este trabajo, el ir repartiendo ilusión por ahí... La gente me lo agradece».

El mejor vendedor de la ONCE en La Rioja quiso «brindarles este premio» a sus dos hijos: Erik, de 19 años, y Aroa, de 8 años, «ya que sin ellos no hubiera sido posible».

El vendedor galardonado recordó que recorre «todos los días La Rioja Alta, pasando a vender el cupón por siete u ocho municipios como Haro, Cenicero, San Asensio, Ábalos... repartiendo la ilusión de la ONCE».

Ortiz Lanas también quiso hacer referencia al 'efecto secundario' que para algunos negocios, incluido el suyo, está teniendo la medida del desvío obligatorio de camiones por la AP-68. «En la carretera N-232 visitaba muchos restaurantes y allí había muchos camioneros, buenos clientes de la ONCE, que hoy ya no pasan. Me compraban el cupón diario».