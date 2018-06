Pradejón, Lardero y Villamediana son los municipios más jóvenes de La Rioja

Por este orden y separados por un estrecho margen. Pradejón, Lardero y Villamediana de Iregua son los municipios más jóvenes de La Rioja, según los últimos datos que refleja el INE correspondientes al 2017.

La estadística oficial recoge que Pradejón con un 43,30% de su población menor de 35 años constituye la localidad con menos canas de la región, seguida a corta distancia por Lardero (41,66% de población menor de 35 años) y Villamediana de Iregua (empatada en la práctica con la anterior, con un 41,62%).

Estos tres municipios representan el contrapunto a la tónica general en La Rioja, una comunidad en regresión poblacional y con un censo cada vez más añoso. La región encadena seis años de pérdida de habitantes, al contrario de lo que ocurre en el conjunto del país.

El padrón continuo a 1 de enero del 2018, difundido por el INE, constató en su última edición que, mientras la población crece a nivel nacional gracias al incremento de extranjeros, en la comunidad esta variable ni tan siquiera es capaz de contener la sangría demográfica. En La Rioja, la cifra de inmigrantes aumentó de los 35.046 del 2017 a los 35.430 del presente ejercicio. Sin embargo, este repunte no resultó suficiente para sostener el volumen de residentes, que se contrajo de los 315.381 habitantes a 1 de enero del 2017 a 315.371 doce meses después.

La pérdida se limitó a tan sólo diez personas, pero certificó seis años consecutivos de caídas y situó a la región en niveles de población similares a los del 2006-2007, es decir, hace más de una década.

Los datos facilitados por el INE avalan también que los riojanos somos 'maduritos'. La edad media en la región se situó en el 2017 en 43,95 años, ligeramente superior a la media del conjunto del país de 42,91. Aunque quizá lo más preocupante sea que en 45 de nuestros pueblos todos sus residentes tienen más de 65 años, esto es, casi el 26% de la comunidad. Por no hablar de que en 27 municipios riojanos no vive ningún niño menor de 14 años y que en otras 17 localidades tan sólo lo hace un crío. En definitiva, en el 25% de nuestros pueblos no hay niños (o únicamente uno).

Frente a esta desoladora radiografía, Pradejón, Lardero y Villamediana se erigen como una esperanzadora excepción. Al rejuvenecimiento del primero ha contribuido la llegada de inmigrantes para el trabajo en los cultivos del champiñón y las setas. El caso de los otros dos obedece a que durante los años del 'boom' inmobiliario muchas parejas jóvenes de Logroño encontraron en estos municipios limítrofes con la capital riojana viviendas a un precio más asequible que en la ciudad.

La juventud que rezuman estas tres localidades hace que buena parte de sus inversiones se dirijan a cuestiones de educación, deporte, conciliación y ayudas a las familias.